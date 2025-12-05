Cod galben de vânt: rafale puternice în București și în mai multe județe din țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 5 decembrie, mai multe avertizări Cod galben de vânt puternic, valabile în București și în numeroase județe ale țării, cu rafale ce pot depăși chiar și 110 km/h în zonele montane.

Potrivit ANM, în intervalul 5 decembrie, ora 10 - 6 decembrie, ora 22, vântul se va intensifica treptat. „Vineri (5 decembrie) vântul va avea intensificări în sud, centru și est, iar sâmbătă (6 decembrie) în sudul și sud-estul teritoriului”, precizează meteorologii.

În aceste zone, vitezele vor ajunge în general la 45–50 km/h, în timp ce la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor depăși 60-80 km/h.

Rafale puternice în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Banatului

O altă alertă este valabilă pentru intervalul 5 decembrie, ora 10 - 5 decembrie, ora 23, când vântul va sufla puternic în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Banatului, cu viteze de 50-70 km/h.

În Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși temporar 80-110 km/h.

Pentru intervalul 5 decembrie, ora 23 – 6 decembrie, ora 08, meteorologii avertizează că, „temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, sudul și vestul Olteniei”, unde se vor înregistra viteze de 50–65 km/h.

Rafale și în cursul zilei de sâmbătă

O altă avertizare este activă în intervalul 6 decembrie, ora 08 - 6 decembrie, ora 20, când vântul va continua să sufle cu putere în Dobrogea, dar și în sudul, centrul și estul Munteniei, cu viteze de 50-65 km/h.

Pe de altă parte, conform estimărilor meteorologice publicate vineri, temperaturile se vor menţine peste normalul climatologic al începutului lunii decembrie.

Un cod roșu de vânt a fost emis pentru câteva localități din județul Caraș‑Severin, unde meteologii avertizează că „intensificările puternice și susținute ale vântului” vor aduce rafale de peste 90 km/h la rafală.

În București, vremea va fi predominant închisă, cu probabilitate de burniță sau ploaie slabă. Vântul se va intensifica temporar, cu rafale de 40-50 km/h. Temperatura maximă estimată: 10-11 grade, iar cea minimă: 5-6 grade.