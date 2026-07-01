Cod roșu de furtună în zona de munte a județului Cluj. Recomandările DSU pentru populație

Cod roșu de furtună în zona de munte a județului Cluj. Recomandările DSU pentru populație0
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a emis miercuri, 1 iulie, o avertizare de Cod ploi torențiale pentru patru comune din județul Cluj.
Potrivit DSU, fenomenele vizate sunt averse torențiale care vor acumula peste 30-35 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 25-35 l/mp.
Localitățile vizate sunt Poieni, Mărgău, Săcuieu, Beliș, județul Cluj, iar perioada de valabilitate a avertizării este 1 iulie, orele 16:15-17:15.
De aceea, DSU a transmis mai multe recomandări pentru populație:
- Să urmărească permanent anunțurile oficiale. Pentru detalii privind starea vremii, pot fi consultate informațiile publicate pe site-ul www.meteoromania.ro;
- Să evite deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;
- Să evite zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare, și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt.
- Să închidă și securizeze ferestrele și ușile locuințelor și să evite să se apropie de acestea dacă vântul suflă cu putere.
- Să nu atingă cablurile electrice căzute la pământ, iar autoritățile trebuie anunțate imediat.
- Să evite traversarea cursurilor de apă și staționatul pe malurile acestora.
- Șanțurile și rigolele din jurul locuințelor trebuie curățate pentru a permite scurgerea apelor pluviale.
- În caz de urgență, trebuie apelat Serviciul 112.
„Aveți grijă de voi și de cei din jur! De asemenea, consultați ghidul de furtună de pe platforma națională FiiPregatit.ro”, mai transmite DSU.