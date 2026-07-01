search
Miercuri, 1 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cod roșu de furtună în zona de munte a județului Cluj. Recomandările DSU pentru populație

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a emis miercuri, 1 iulie, o avertizare de Cod ploi torențiale pentru patru comune din județul Cluj.

Localitățile vizate sunt Poieni, Mărgău, Săcuieu, Beliș
Cod roșu de furtună în patru comune din Cluj FOTO: Consiliul Județean Cluj

Potrivit DSU, fenomenele vizate sunt averse torențiale care vor acumula peste 30-35 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 25-35 l/mp.

Localitățile vizate sunt Poieni, Mărgău, Săcuieu, Beliș, județul Cluj, iar perioada de valabilitate a avertizării este 1 iulie, orele 16:15-17:15.

De aceea, DSU a transmis mai multe recomandări pentru populație:

  • Să urmărească permanent anunțurile oficiale. Pentru detalii privind starea vremii, pot fi consultate informațiile publicate pe site-ul www.meteoromania.ro;
  • Să evite deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;
  • Să evite zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare, și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt.
  • Să închidă și securizeze ferestrele și ușile locuințelor și să evite să se apropie de acestea dacă vântul suflă cu putere.
  • Să nu atingă cablurile electrice căzute la pământ, iar autoritățile trebuie anunțate imediat.
  • Să evite traversarea cursurilor de apă și staționatul pe malurile acestora.
  • Șanțurile și rigolele din jurul locuințelor trebuie curățate pentru a permite scurgerea apelor pluviale.
  • În caz de urgență, trebuie apelat Serviciul 112.

„Aveți grijă de voi și de cei din jur! De asemenea, consultați ghidul de furtună de pe platforma națională FiiPregatit.ro”, mai transmite DSU.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
digi24.ro
image
Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat
stirileprotv.ro
image
Efectul Bolojan. Au apărut reclame pentru relocarea afacerilor din România tocmai în Georgia, unde taxele sunt mult mai mici. Cu ce oferte sunt atrași investitorii. Peste 200 de firme s-ar fi mutat deja
gandul.ro
image
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de zile. Nici președintele Nicușor Dan nu are o soluție
mediafax.ro
image
Plecare de ultimă oră de la Dinamo. A reziliat după 6 ani. Comunicat oficial: „Mulțumim pentru munca depusă”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Elevii care nu ajung la probele la matematică și istorie de la Bac 2026 la ora 9:00 dau examenul la ora 13:00
libertatea.ro
image
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
digi24.ro
image
Mihaela Evi, cea mai sexy antrenoare din România, concediată
gsp.ro
image
Ultimele clipe ale lui Radu Mărginean în viață: "Era întins pe iarbă și cu fața vineție! Doamne, Dumnezeule"
digisport.ro
image
Horoscop joi, 2 iulie. Leii primesc o propunere atractivă, iar Scorpionii au o zi productivă
click.ro
image
"Negustorul Morții" amenință România de la Moscova, într-un interviu pentru Tucker Carlson. "Rusia va ataca"
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Vremea de mâine 2 iulie. Ploi torențiale, vijelii, grindină și rafale de peste 80 km/h
observatornews.ro
image
Ileana Sterp A DIVORȚAT de soțul ei, Daniel. A făcut anunțul trist în urmă cu câteva minute: 'Eu și soțul meu...'
cancan.ro
image
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
Declarația de avere a lui Nicușor Dan. Detaliul din conturi care atrage atenţia, ce bunuri deţine preşedintele
playtech.ro
image
Momentul în care Gabi Torje s-a ”transformat” în Eminem și a impresionat-o pe Raluca Hogyes: ”Ia-o mai ușor”
fanatik.ro
image
De ce resimțim căldura mai tare decât acum 10-15 ani. „Orașele s-au mărit și sursele de căldură din orașe s-au intensificat. Nu există interes pentru crearea unor păduri”
ziare.com
image
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
digisport.ro
image
Bomba-sexy Tracy Kiss a cheltuit 127.000 $ pe operații estetice, dar acum vrea să fie naturală: „Nu repetați greșelile mele!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Ileana Sterp a CONFIRMAT DIVORȚUL de soțul ei: Da, este adevărat, vom merge pe drumuri separate
romaniatv.net
image
Încep procedurile de suspendare a președintelui Nicușor Dan! AUR a votat în unanimitate și cere anticipate
mediaflux.ro
image
Greu de imaginat cu ce se ocupă la 45 de ani Jeremie Njock, colosul camerunez care teroriza fundașii Diviziei A: „E grozav! Mi-a schimbat viața”
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Ramona Olaru, apariție incendiară la volan. Cum s-a îmbrăcat vedeta: „Să nu mai pierd timp”
click.ro
image
Ileana Sterp confirmă despărțirea de Daniel Aloman. Cum a dat vestea: „Este adevărat!”
click.ro
image
A existat sau nu o poveste de dragoste între Radu Ciucă și Iuliana Pepene. Răspunsul fostului coleg al lui Cătălin Măruță
click.ro
Regina Suthida a Thailandei și Brigitte Macron la Palatul Elysee profimedia 1113374184 jpg
73 de ani versus 48 de ani! Cine se ține atât de bine „sus pe toc” și la vârsta pensionării?
okmagazine.ro
Budinca de orez Sursa foto shutterstock 2570084045 jpg
Răsfăț rece pentru zile fierbinți: budincă de orez
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Lucian Viziru, despre scenele de amor cu Nicoleta Luciu: „Nu exagerez deloc!”
image
Ramona Olaru, apariție incendiară la volan. Cum s-a îmbrăcat vedeta: „Să nu mai pierd timp”

OK! Magazine

image
73 de ani versus 48 de ani! Cine se ține atât de bine „sus pe toc” și la vârsta pensionării?

Click! Pentru femei

image
A început tranzitul lui Jupiter în Leu! Până la finalul lunii iulie 2027, porțile spre marile reușite sunt deschise

Click! Sănătate

image
Ce este sindromul apusului de soare? Apare la cei cu demenţă