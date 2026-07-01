Cod roșu de furtună în zona de munte a județului Cluj. Recomandările DSU pentru populație

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a emis miercuri, 1 iulie, o avertizare de Cod ploi torențiale pentru patru comune din județul Cluj.

Potrivit DSU, fenomenele vizate sunt averse torențiale care vor acumula peste 30-35 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 25-35 l/mp.

Localitățile vizate sunt Poieni, Mărgău, Săcuieu, Beliș, județul Cluj, iar perioada de valabilitate a avertizării este 1 iulie, orele 16:15-17:15.

De aceea, DSU a transmis mai multe recomandări pentru populație:

Să urmărească permanent anunțurile oficiale. Pentru detalii privind starea vremii, pot fi consultate informațiile publicate pe site-ul www.meteoromania.ro;

Să evite deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;

Să evite zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare, și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt.

Să închidă și securizeze ferestrele și ușile locuințelor și să evite să se apropie de acestea dacă vântul suflă cu putere.

Să nu atingă cablurile electrice căzute la pământ, iar autoritățile trebuie anunțate imediat.

Să evite traversarea cursurilor de apă și staționatul pe malurile acestora.

Șanțurile și rigolele din jurul locuințelor trebuie curățate pentru a permite scurgerea apelor pluviale.

În caz de urgență, trebuie apelat Serviciul 112.

„Aveți grijă de voi și de cei din jur! De asemenea, consultați ghidul de furtună de pe platforma națională FiiPregatit.ro”, mai transmite DSU.