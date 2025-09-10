Averse puternice și vânt până vineri seară. Cod galben în mai multe județe din țară

Meteorologii avertizează că, până vineri seară, România va fi afectată de ploi abundente și vânt puternic. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări cod galben pentru mai multe zone ale țării.

Potrivit ANM, în intervalul 10 septembrie, ora 20 - 12 septembrie, ora 20, sunt așteptate precipitații însemnate. „Vor fi intervale cu averse în cea mai mare parte a țării, în noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi îndeosebi în regiunile intracarpatice, apoi mai ales în jumătatea de est a teritoriului”, au transmis meteorologii.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20...40 l/mp, iar izolat pot depăși 50...60 l/mp. În același timp, „vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte de peste 60...80 km/h”, a mai precizat ANM.

Cod galben de vânt în vest și la munte

Prima avertizare cod galben este valabilă în intervalul 10 septembrie, ora 20 - 11 septembrie, ora 12. „Începând din seara zilei de miercuri (10 septembrie), în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80...100 km/h”, au transmis meteorologii.

Județele vizate sunt Alba, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu, Timiș și Vâlcea.

Cod galben de ploi în nord-vest

Un al doilea cod galben este emis pentru intervalul 11 septembrie, ora 02 – 11 septembrie, ora 12. „În Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni temporar va ploua. Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice, astfel că mai ales prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 20...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp”, au precizat meteorologii.

Județele vizate de această avertizare sunt Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Timiș.