Cum va fi vremea în București: se răcește și sunt anunțate averse

Meteorologii anunță pentru București un regim termic oscilant în următoarele zile, cu temperaturi inițial mai ridicate decât media și răcire ulterioară, însoțită de averse și vânt.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în noaptea de miercuri spre joi, între 10 septembrie, ora 20:00 și 11 septembrie, ora 9:00, „cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16 - 18 grade Celsius”.

În intervalul 11 septembrie, ora 9:00 - 12 septembrie, ora 9:00, vremea se va menține ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. „Cerul va fi temporar noros și, îndeosebi seara și noaptea, vor fi averse moderate cantitativ (10 - 15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va fi de 27 - 29 de grade, în timp ce minima va oscila între 16 și 17 grade”.

Pe parcursul zilei de vineri, între orele 9:00 și 20:00, vremea se va răcori, cerul va fi temporar noros, iar aversele vor fi în general slabe cantitativ la începutul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 24 și 25 de grade Celsius.

Informare meteorologică în vigoare

Meteorologii precizează că, „începând de miercuri seara, de la ora 20:00, și până vineri, la ora 20:00, Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice, ce vizează averse însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului”.