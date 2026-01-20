Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Când scăpăm de vremea rea, potrivit meteorologilor

Meteorologii au publicat marți, 20 ianuarie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, mai exact perioada 19 ianuarie - 16 februarie.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), iarna continuă cu temperaturi în general apropiate sau ușor peste sau sub normalul perioadei.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Temperaturile se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile centrale și nord-estice, precum și în extremitatea de nord-vest și de sud-vest a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitatea de precipitații va fi deficitară în regiunile vestice, nordice, centrale și sud-vestice, dar și local excedentar în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Cantitatea de precipitații va avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în extremitatea de nord-est.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.