Ger dimineața, soare și temperaturi în creștere la amiază. Unde se mai păstrează temperaturile negative în țară și unde se încălzește

România a început ziua cu încă o dimineață geroasă în cea mai mare parte a teritoriului, însă vremea se îmbunătățește semnificativ pe parcursul zilei. Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile se vor îndrepta spre valori apropiate de normalul perioadei.

Cel mai frig rămâne în nordul Moldovei, unde temperaturile pot coborî până la -9 grade Celsius, în timp ce la deal și la munte se va încălzi mai mult decât ar fi obișnuit, cu maxime ce pot atinge 8 grade. Începutul zilei este geros, însă soarele va străluci în majoritatea masivelor, iar temperaturile vor crește peste valorile normale pentru această perioadă. Vântul va sufla mai tare în Munții Banatului și pe crestele Carpaților Meridionali, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

În Dobrogea și Bărăgan, ziua aduce mult soare, însă dimineața este geroasă. Temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, frigul persistă în primele ore, dar după-amiaza devine mai blândă, cu maxime de 4–5 grade Celsius și unele intensificări ale vântului.

Nordul Moldovei și Bucovina se bucură de o zi frumoasă, cu ger dimineața, dar cu temperaturi pozitive în multe localități pe parcursul zilei. Maximele vor varia între -4 grade la Botoșani și 4 grade la Bacău. În Maramureș și nordul Transilvaniei, ceața prezentă dimineața se va risipi treptat, iar temperaturile vor urca spre 3 grade.

Temperaturile vor crește treptat

În vestul țării se simte o încălzire mai accentuată, cu până la 8 grade în sudul Banatului, însă vântul va avea intensificări de 40–50 km/h. În Transilvania, gerul este puternic în depresiuni, unde la Miercurea Ciuc s-au înregistrat -17 grade, dar maximele vor varia între -4 și 8 grade. Noaptea, frigul revine, cu valori de până la -19 grade.

Oltenia și sudul țării vor avea vreme frumoasă, cu tendință de încălzire, maximele ajungând la 6–7 grade Celsius în zonele de deal, însă în unele localități din câmpie, precum Alexandria, temperaturile vor rămâne negative chiar și după prânz.

În București, dimineața este foarte rece, dar cerul va fi senin, iar după-amiaza aduce o maximă de aproximativ 4 grade. Noaptea, temperaturile vor coborî la -2 grade în centru și -4 grade la periferie.