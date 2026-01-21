Cod galben de ger în mai multe județe ale țării. Meteorologii au anunțat că vremea va fi deosebit de rece

Meteorologii au emis miercuri, 21 ianuarie, un cod galben de ger valabil pentru mai multe zone ale țării. Astăzi, temperaturile vor fi deosebit de scăzute în aproape toată țara.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada 21 ianuarie, ora 10:00 – 23 ianuarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, va fi ger noaptea și dimineața, precipitații mixte și polei și intensificări ale vântului.

Pe parcursul zilei de miercuri (21 ianuarie), vor mai fi temperaturi deosebit de scăzute local în nordul, centrul și sud-estul țării, iar în nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -19 și -10 grade.

În regiunile sudice, îndeosebi din a doua parte a nopții de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) și în dimineața zilei de joi (22 ianuarie), local și temporar vor fi precipitații mixte și pe arii restrânse se va depune polei.

Joi vor fi precipitații mixte în regiunile estice, sud-estice și pe arii restrânse în centrul țării și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 ianuarie), în sudul Banatului și al Moldovei, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.

De asemenea, meteorologii au emis un cod galben de ger, valabil pentru perioada 21 ianuarie, ora 20:00 – 22 ianuarie, ora 10:00.

În Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor încadra în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei.