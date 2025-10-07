Cod galben de ceață și vânt în mai multe județe. Rafale de până la 120 km/h anunțate de meteorologi

Meteorologii au emis marți, 7 octombrie, avertizări de cod galben de vânt și ceață în mai multe județe ale țării, valabile până la prânz.

Așadar, meteorologii au emis un Cod galben de vânt pentru județele Caraş-Severin și Hunedoara, mai exact zona de munte de peste 1800 m. Potrivit meteorologilor, vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

Avertizarea este valabilă în intervalul orar 09:45 - 12:45.

De asemenea, meteorologii au emis un Cod galben de ceață pentru județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Satu Mare și Timiș. Potrivit meteorologilor, se va semnala local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

Avertizarea este valabilă în intervalul orar 09:00 -11.00.

Meteorologii au mai anunțat și că sud-estul Transilvaniei și al Olteniei vor fi vizate de un cod portocaliu. Aici, se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.