Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Când se vor apropia temperaturile de normalul perioadei

Meteorologii au făcut publică prognoza pentru următoarele 4 săptămâni și au anunțat că vremea în acaestă perioadă va fi mai rece decât normalul perioadei.

Săptămâna aceasta, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, scrie News.ro.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în vest şi nord-vest, iar în rest va fi excedentar, mai ales în regiunile estice, sudice şi sud-estice.

Săptămâna viitoare, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare în regiunile vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

În săptămâna 20 - 27 octombrie, temperaturile se vor apropia de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

În săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.