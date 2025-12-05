Ciclonul Casio a ajuns și în România: vânt puternic cu rafale care ajung până la 110 km/h în mai multe zone din țară

Ciclonul „Casio”, care a provocat fenomene meteo severe în sudul Europei, a ajuns și în România, aducând vânt puternic în mai multe regiuni. Rafalele vor atinge până la 110 km/h în zonele montane, potrivit meteorologilor ANM.

Fenomenul, care a provocat deja probleme în mai multe state europene, va aduce rafale ce pot ajunge la 110 km/h în zonele montane înalte, iar în restul țării viteza vântului va varia între 45 și 70 km/h.

Potrivit ANM, vântul va avea intensificări vineri, 5 decembrie, în sud, centru și est, iar sâmbătă, 6 decembrie, în sudul și sud-estul țării. A fost emisă o avertizare cod galben de vânt puternic.

„Vântul va avea intensificări în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Banatului, cu viteze de 50...70 km/h. În Munţii Banatului şi local în zona înaltă din vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor depăşi temporar 80...110 km/h”, au transmis meteorologii.

În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Banatului se vor înregistra viteze de 50–70 km/h, în timp ce în Munții Banatului și în zonele înalte ale Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 80–110 km/h.

În intervalele următoare, până în seara zilei de 6 decembrie, vântul va continua să prezinte intensificări de 50–65 km/h în Dobrogea, Muntenia și sudul, centrul și estul Olteniei.

Ciclonul mediteranean „Cassio” continuă să producă fenomene meteo severe în sudul Europei, afectând Italia, Croația, Grecia, Austria și Bosnia, unde au fost raportate ploi torențiale, furtuni violente și vânt extrem de puternic.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele expuse și să fie atente la obiectele care pot fi smulse de vânt.