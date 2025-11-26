search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Ciclonul Adel aduce o răcire accentuată a vremii în România. Ploi, lapoviță și ninsoare în următoarele zile

Publicat:

Temperaturile scad rapid în România odată cu apropierea ciclonului Adel. Fenomenul meteo, care a provocat deja haos în mai multe țări europene, ajunge treptat și în țara noastră, unde va aduce precipitații abundente și o scădere accentuată a valorilor termice.

viitura ciclon romania jpg

Directoarea ANM, Florinela Georgescu, a explicat la Antena 3 CNN că România va intra progresiv sub influența ciclonului format în bazinul Mării Mediterane, denumit Adel de meteorologii greci.

„Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică cu precipitații, intensificări ale vântului și o scădere a temperaturilor”, a precizat Georgescu.

Astăzi, ploile se vor manifesta în special în jumătatea de vest a țării, urmând ca în cursul nopții acestea să avanseze spre centru și nord. Până duminică, precipitațiile vor cuprinde toate regiunile, în paralel cu răcirea vremii.

ANM avertizează că în noaptea de joi spre vineri vor apărea primele precipitații mixte în nordul Moldovei.

„Vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în partea de nord a Moldovei, iar la munte, mai ales pe creste, treptat vor predomina ninsorile”, a adăugat Georgescu.

Până la finalul săptămânii, maximele nu vor mai depăși 8–9 grade Celsius în nicio regiune.

