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Caniculă extremă în România: cod roșu în mai multe județe și temperaturi de până la 40 de grade. Recomandările DSU pentru populație

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Mai multe județe din țară se află duminică, 28 iunie, sub avertizări de cod roșu și cod portocaliu de caniculă, temperaturile urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius în unele zone. Meteorologii anunță că avertizarea de cod roșu va fi menținută și luni, când se va extinde în mai multe județe. În acest context, autoritățile au emis o serie de recomandări pentru populație și au impus restricții de circulație pentru anumite categorii de autovehicule.

Avertizările meteo pentru duminică/FOTO: ANM
Avertizările meteo pentru duminică/FOTO: ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, va fi în vigoare un cod galben de temperaturi ridicate pentru Dobrogea și sud-estul Munteniei.

În aceste zone, valul de căldură va persista, iar temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Noaptea va fi tropicală, cu minime între 19 și 21 de grade, iar pe litoral și în Delta Dunării temperaturile nu vor coborî sub 23–24 de grade.

De asemenea, în intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, va fi în vigoare și un cod portocaliu de caniculă pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei.

În aceste regiuni, valul de căldură va persista, fiind prognozate temperaturi caniculare și un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar maximele vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în Banat. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 17 și 22 de grade Celsius.

Nu în ultimul rând, în aceeași perioadă va fi în vigoare și un cod roșu de caniculă pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei.

În această perioadă, în Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39...40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

Avertizările meteo de luni

În intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, va fi în vigoare un cod portocaliu de caniculă pentru Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei.

Avertizare meteo pentru perioada 29 iunie-1 iulie/FOTO: ANM
Avertizare meteo pentru perioada 29 iunie-1 iulie/FOTO: ANM

În aceste regiuni, valul de căldură se va intensifica, fiind prognozate temperaturi caniculare și un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor varia de la 32 de grade în Delta Dunării până la 38 de grade în restul zonelor. Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 24 de grade Celsius.

Tot în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, va fi în vigoare un cod roșu de caniculă pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime situate, în general, între 17 și 25 de grade Celsius.

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În perioada de cod portocaliu, fenomenele meteo prognozate vor fi periculoase, cu un grad de intensitate mare. În schimb, atunci când este cod roșu, fenomenele meteo vor fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.

Recomandările DSU

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) recomandă populației să evite deplasările și efortul fizic în intervalul 11:00-18:00, să se hidrateze corespunzător, să poarte haine lejere, deschise la culoare, precum și pălării și ochelari de soare.

Totodată, autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să evite consumul de alcool și băuturile cu un conținut ridicat de cofeină sau zahăr, să consume fructe și legume proaspete și să acorde o atenție deosebită persoanelor vârstnice.

DSU avertizează, de asemenea, că nici copiii, nici animalele de companie nu trebuie lăsați în autoturisme parcate la soare și face apel la populație să evite utilizarea focului deschis și aruncarea resturilor de țigări, din cauza riscului crescut de incendii în perioadele caniculare.

Restricții de circulație din cauza caniculei

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat restricții de circulație pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum naţional.

„La data de 28 iunie a.c., în intervalul orar 12:00 - 20:00, în condiţiile avertizării meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (Cod Galben, Cod Portocaliu şi Cod Roşu de caniculă), va fi interzisă circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum naţional, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Botoşani, Caraş-Severin, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, Prahova, Satu Mare, Sibiu şi Suceava”, anunţă sursa citată.

Exceptate de la aceste restricţii vor fi:

  • transporturile de persoane;
  • transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală;
  • vehicule care participă la intervenţii în caz de forţă majoră;
  • transporturi funerare;
  • transporturi poştale;
  • transporturi de echipamente de prim ajutor;
  • transporturi pentru distribuire de carburanţi;
  • transporturi de mărfuri sub temperatură controlată;
  • transporturi pentru tractări vehicule avariate;
  • transporturi pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate;
  • transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării;
  • transporturi apă îmbuteliată;
  • transporturi produse provenite din exploatări agricole;
  • transporturi militare implicate în exerciţii multinaţionale;
  • produse alimentare diverse ş.a.

Autoritățile le recomandă șoferilor să își verifice autoturismele înainte de plecare, în special presiunea din pneuri și sistemul de climatizare, să evite deplasările în orele de vârf ale zilei și să facă pauze regulate pentru odihnă și hidratare pe traseele lungi.

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De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să păstreze distanța de siguranță în trafic, să folosească centura de siguranță și să adopte un comportament calm și preventiv la volan, întrucât temperaturile ridicate pot afecta atenția și timpul de reacție.

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