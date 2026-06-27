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Haos pe calea ferată din cauza caniculei. Trenuri cu întârzieri de până la 5 ore

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Valul de caniculă a afectat grav mersul trenurilor, sâmbătă dimineață, fiind înregistrate întârzieri de aproape 5 ore.

Tren în Gara de Nord
Canicula a dus la întârzieri uriașe FOTO Shutterstock

Tabela de sosiri și plecări din Gara de Nord, București, arată întârzieri pentru trenuri din mai multe zone ale țării, inclusiv Craiova, Satu Mare, Arad, Constanța, Brașov și Deva.

Tot la plecări, trenul IRN 14302 spre Constanța apărea cu 90 de minute întârziere, iar un tren spre Brașov avea o întârziere de 50 de minute. La sosiri, întârzieri importante mai apăreau la trenuri din Satu Mare – 150 de minute, Craiova – 120 de minute, Arad – 110 minute și Craiova – 60 de minute, potrivit Mediafax.

Problemele nu au fost doar la plecări. Cea mai mare întârziere a avut loc la trenul R-E 9900 Craiova – București Nord. Acesta a avut o întârziere de 282 de minute întârziere, adică 4 ore și 42 de minute. De regula, această rută este parcursă în 4 ore și 13 minute, potrivit mersului trenurilor CFR.

Probleme anunțate de CFR Călători

CFR Călători avertizase încă de vineri că valul de căldură ar putea afecta mersul trenurilor în perioada 26 – 29 iunie 2026, motiv pentru care a anunțat că va aplica măsuri preventive pe rețeaua feroviară.

Astfel, în funcție de temperaturile înregistrate la nivelul infrastructurii, pot fi introduse limitări temporare de viteză pe anumite secții de circulație, pentru protejarea căii ferate și menținerea siguranței traficului.

Potrivit companiei, măsurile pot duce la creșterea timpilor de parcurs pentru trenurile de călători și marfă. CFR colaborează cu operatorii feroviari pentru gestionarea circulației și informarea publicului.

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