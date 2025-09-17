ANM anunță Cod galben de vânt pentru 13 județe. Rafale de până la 70 km/h

O atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru joi, 18 septembrie, vizează mai multe 13 judeţe din Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei.

„Pe parcursul zilei de joi (18 septembrie), în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h” a transmis, miercuri, Administraţia Naţională de Meteorologie.

Vizate sunt județele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Brăila, Tulcea şi Constanţa şi, parțial, Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Ialomiţa şi Călăraşi, parţial.

Amintim că, marți, Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că un val de frig va afecta mai multe regiuni ale țării în următoarele zile, însoțit de ploi abundente și intensificări ale vântului.