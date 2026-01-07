Marea Britanie a sprijinit SUA în confiscarea petrolierului sub pavilion rus Marinera

Regatul Unit a oferit sprijin militar Statelor Unite în operaţiunea de capturare a petrolierului rusesc „Marinera” în zona Atlanticului de Nord, miercuri, a anunţat Ministerul britanic al Apărării. De partea cealaltă, Rusia a denunţat o încălcare a normelor internaţionale de navigaţie, relatează agenţiile internaționale de presă, citate de Agerpres.

Petrolierul denumit iniţial „Bella 1” şi aflat sub sancţiuni americane din 2024 pentru presupuse legături cu Iranul era urmărit de Garda de Coastă a SUA încă din 21 decembrie. Se deplasa fără încărcătură spre Venezuela, şi reuşise să scape unei prime tentative americane de interceptare.

Între timp, a fost redenumit „Marinera”, fiind înregistrat în Rusia, şi a arborat pavilion rusesc. Nava a fost localizată miercuri dimineaţă în zona Atlanticului de Nord, unde a fost interceptată de marina militară americană, deşi Rusia trimisese în zonă cel puţin o navă militară sau un submarin pentru a-l escorta. Totodată, a avertizat SUA şi celelalte state occidentale să respecte libertatea de navigaţie în apele internaţionale.

Operaţiunea de interceptare a petrolierului s-a desfăşurat cu sprijin operativ britanic, a admis Ministerul Apărării de la Londra, după relatări în acest sens apărute în presă. „Forţele armate britanice au oferit sprijin operativ planificat, inclusiv folosirea bazelor sale de către unităţile americane care au interceptat petrolierul Bella 1, în zona dintre Marea Britanie, Islanda şi Groenlanda, în urma unei cereri de asistenţă din partea SUA”, a transmis Ministerul britanic al Apărării într-un comunicat.

Declarația Ministerului Apărării confirmă suspiciunea de implicare a Regatului Unit după ce un avion de supraveghere RAF a fost observat de site-urile de urmărire a zborurilor deasupra zonei în care a fost confiscat Bella 1/Marinera.

Regatul Unit a declarat că a furnizat una dintre cele mai mari nave de aprovizionare ale sale – RFA Tideforce – pentru a sprijini operațiunea americană.

Moscova a denunțat o interceptare „ilegală”

Într-o primă reacţie de la Moscova, Ministerul rus Transporturilor a confirmat că a pierdut contactul cu petrolierul „Marinera” şi a denunţat „interceptarea ilegală” a acestuia în apele internaţionale, acţiune pe care o consideră o încălcare a Convenţiei ONU privind Dreptul Mării.

„Conform regulilor Convenţiei ONU privind Dreptul Mării, în marea liberă se aplică regimul libertăţii de navigaţie şi niciun stat nu are dreptul de a folosi forţa împotriva navelor înregistrate legal în jurisdicţiile unor state terţe”, a subliniat ministerul rus. Acesta precizat că petrolierul „Marinera” a primit „permisiunea temporară de a naviga sub pavilion rusesc pe 24 decembrie 2015, permisiune acordată în conformitate cu legislaţia rusă şi dreptul internaţional”.

La rândul său, Ministerul rus de Externe a cerut Statelor Unite un „tratament uman şi demn” pentru membrii echipajului petrolierului sechestrat, dintre care o parte sunt cetăţeni ruşi, şi să permită repatrierea rapidă a acestora.