Guvernul schimbă regulile de pensionare. Pensionarii speciali care lucrează la stat rămân doar cu 15% din pensie

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Guvernul pregătește legea care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Măsura se aplică exclusiv pensiilor speciale și militare. Cei care rămân în activitate vor primi doar 15% din pensie. Profesorii, medicii și șefii unor instituții rămân exceptați.

Ședință de guvern. FOTO: Guvernul României
Ședință de guvern. FOTO: Guvernul României

Guvernul a publicat proiectul de lege care limitează cumulul pensiei cu salariul în sistemul public. Documentul pus în transparență modifică forma inițială și vizează acum doar persoanele care primesc pensii speciale sau pensii din sistemul militar. Profesorii și medicii nu intră sub incidența măsurilor.

Proiectul stabilește că angajații la stat care au atins vârsta legală de pensionare pot continua activitatea până la 70 de ani, dacă angajatorul este de acord. Ministerul Muncii a inclus în această categorie personalul plătit din fonduri publice, angajații companiilor de stat, ai regiilor autonome și ai autorităților de reglementare.

Cei care beneficiază de pensii speciale și aleg să rămână activi după pensionare vor mai primi doar 15% din pensie, pe lângă salariu. Proiectul explică această regulă prin reducerea cuantumului pensiei cu 85% pe perioada în care persoana continuă să fie angajată la stat. Măsura se aplică și pentru cei care se reangajează în baza unui nou contract de muncă sau de serviciu.

Șefii unor instituții rămân exceptați 

Parlamentarii, membrii Curții Constituționale, judecătorii de la Curtea de Conturi, conducerea ASF, ANRE, AEP, Avocatul Poporului, Consiliul de Administrație al BNR, ANCOM, precum și persoanele numite prin deciziile Președintelui României în baza hotărârilor CSAT pot cumula pensia cu salariul pe toată durata mandatului.

Forma inițială redactată de Ministerul Muncii era mai dură. Aceasta limita accesul la cumul pentru toți bugetarii, cu excepția șefilor de instituții. Premierul Ilie Bolojan a anunțat însă că proiectul trebuia ajustat pentru a respecta observațiile Curții Constituționale. Executivul a renunțat astfel la aplicarea restricțiilor în cazul profesorilor și medicilor, pe motiv de deficit de personal.

Șeful guvernului a explicat că există situații în care continuarea activității este necesară. Un profesor de fizică dintr-o zonă rurală sau un medic dintr-un județ mic nu poate fi ușor înlocuit. Premierul a precizat totuși că există și cazuri în care consideră anormal ca o persoană să iasă la pensie la 48 de ani și să revină imediat într-o altă funcție publică.

Executivul urmează să definitiveze proiectul luni. În paralel, guvernul se pregătește să își asume răspunderea în fața Parlamentului pe reforma pensiilor magistraților. Premierul a transmis că așteaptă avizul Consiliului Superior al Magistraturii și că există șanse ca documentul să fie emis mai repede decât termenul maxim de 30 de zile. Dacă avizul ajunge la timp, procedura de angajare a răspunderii ar putea fi declanșată spre finalul săptămânii.

