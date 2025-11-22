search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Val de ironii la anunțul premierului Bolojan despre redresarea economică: „Măsurile funcționează, doar că pe spinarea noastră"

Publicat:

Mini-raportul publicat de Ilie Bolojan cu privire la efectele măsurilor economice din 2025 au stârnit un val de reacții în online. Mulți români i-au reproșat premierului că veniturile mai mari ale statului au afectat nivelul de trai al românilor.

Mulți români au privit cu pesimist anunțul premierului cu privire la economie. Foto: Freepik.com
Mulți români au privit cu pesimist anunțul premierului cu privire la economie. Foto: Freepik.com

Anunțul publicat de premierul Ilie Bolojan cu privire la eficiența măsurilor de redresare economică din ultimele luni a stârnit un numeroase reacții ironice din partea românilor. Ilie Bolojan a arătat că veniturile bugetare cresc, iar cheltuielile scad, concluzionând că România este pe calea cea bună.

În mini-raportul publicat pe pagina sa de Facebook, premierul României afirma că în trimestrul al III-lea, față de aceeași perioadă a anului trecut, veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5 la sută.

„De la 79,2 miliarde lei am ajuns la 89,1 miliarde lei. O creștere de 9,9 miliarde lei. Impozitul pe venit – creștere cu 16,5%. Încasările din TVA – creștere cu 14,8%. Veniturile din accize – creștere cu 11%. Contribuțiile sociale încasate în trimestrul III au crescut cu 8,5%, adică 4 miliarde lei în plus”, arată premierul.

Ilie Bolojan a adăugat că în perioada iulie - septembrie 2025 cheltuielile de personal au scăzut cu 630 de milioane de lei. De asemenea, au fost deblocate și renegociate fondurile europene prin programul PNRR, iar plățile au fost accelerate în a doua jumătate a anului.

„România se împrumută mai ieftin, iar investițiile au crescut conform ultimului raport al Comisiei Europene. Investițiile vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fondurile europene și proiectele aflate în derulare. Deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026”, a completat premierul.

Pe platforme ca Reddit, românii au răspuns anunțului optimist al premierului cu numeroase mesaje ironice.

Într-un astfel de mesaj, un român a propus acordarea unui Premiu Nobel pentru Ilie Bolojan. „Crești taxe, cresc încasările. Să sune cineva în Suedia”, a precizat acesta.

Cum au „tradus” românii mesajul premierului

Alți români au comentat într-un stil asemănător mini-raportul publicat pe Facebook. Iată câteva dintre reacții:

„Măsurile de redresare funcționează, doar că pe spinarea noastră”.

„Am pus taxe grămadă și au venit mai mulți bani la buget.”

„Încasări din taxe... miliarde. Scăderi cheltuieli... milioane”.

„Ce mă bucur că ne facem bine. Mai luați de la noi, vă rugăm. Încă mai avem putere de contribuție la bunăstarea țării”.

„Ce mă bucur! Ni s-au dublat facturile, mulți își trag de la gură, dar bugetul statului crește”.

„Dacă fac 10 lei pe zi, dacă nu mănânc azi, mâine am 20 de lei”.

„Gata, tati, măsurile funcționează, nu mai e nevoie de reforme”.

„Statisticile sună frumos, dar realitatea de la raft încă nu știe despre ele”.

„Aplaudați, măh, că altfel vă crește iar taxele”.

„Am luat mai mulți bani de la cetățenii de rând, deci au intrat mai mulți bani în visteria statului”.

„Ne merge așa de bine că anul următor vor să mărească impozitele”.

„Încă 10 la sută reducere la salariu, mulțumim că ajutați economia”.

„Asta-i ca și aia: „Am prins toți criminalii din România, nu mai avem deloc crime. Cum? Păi am băgat toată populația țării la pușcărie”.

„Statul o duce din ce în ce mai bine”.

„Oh da, ce mă bucur, statul face mai mulți bani în schimbul sărăcirii oamenilor onești”.

Mulți români au rămas pesimiști

Unii români au privit cifrele prezentate de premier cu neîncredere și se arată pesimiști în privința efectelor reformelor.

„Această creștere de încasări de 9,9 miliarde e făcută exclusiv pe spatele nostru. Să pui reducere de cheltuieli de 630 de milioane de lei pe lângă miliardele alea e jignitor. Trebuie să suferim? Da, bine, am înțeles, suferim. Dar până când? Care este planul pe 1–2 ani? Că dacă eu strâng cureaua acum și cheltui din banii mei, și peste un an vine un premier și începe paranghelia, cu asta nu pot fi de acord”, scrie un internaut.

Altcineva atrage atenția românilor să nu se mai plângă.

„Când se dau pomeni sunt bune, binevenite și prea meritate. Când se strânge cureaua, că se dădeau pomeni pe datorie, e din cauză că cineva are ceva cu poporul”, afirmă acesta.

Citește și: Bolojan explică de ce vine valul de creșteri de taxe pe locuințe și mașini: „Nu mai avem bani să dăm primăriilor”

Un alt român crede că dacă veniturile statului cresc prin taxe, atunci automat scad veniturile oamenilor de la care acele taxe sunt colectate.

„Și când acei oameni sunt pensionari și salariați, automat le scade și puterea de cumpărare. Mă întreb: când scade puterea de cumpărare a oamenilor, ce se întâmplă cu PIB-ul economiei?”, adaugă acesta.

Un internaut spune că măsurile nu vor avea vreun efect, dacă peste un an sau doi banii strânși vor fi cheltuiți fără rost.

„La stat au crescut încasările, în schimb noi acum plătim de trei ori mai mult pe cumpărături. În 2020 dădeam 250 de lei pe coșul de cumpărături, acum 650 de lei. Nu mai zic că toate serviciile s-au scumpit enorm. Nu știu cum își mai permit unii imobilele de acum. A crescut bugetul pentru că au crescut taxele nu pentru că România „e pe calea cea bună”. Orice guvern poate declara succes în felul ăsta. E ca și cum spui că ai „performanță” pentru că ai crescut prețul biletelor, nu pentru că vin mai mulți oameni”, afirmă altcineva.

„Urmează niște ani care ne vor aminti de perioada ’85–’89”, concluzionează un alt român.

