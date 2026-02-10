Fetiță de patru ani, în comă, după ce ar fi fost lovită cu bestialitate. Ce le-a spus mama polițiștilor

O fetiță de patru ani din Teleorman, aflată în vizită în județul Gorj, a ajuns sâmbătă seara în stare extrem de gravă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu. Poliția anchetează o posibilă tentativă de omor.

Copila prezenta un traumatism cranian sever și multiple leziuni pe corp, potrivit unor surse medicale și din anchetă, relatează AS in Gorj.

Mama ei, o tânără de 20 de ani, a declarat inițial că micuța „a căzut din pat”.

Medicii au constatat însă că rănile nu corespund unei astfel de căderi, motiv pentru care au alertat imediat autoritățile. Asistentul social din UPU a sesizat Ppoliția, iar cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale Gorj.

„Un copil în vârstă de 4 ani a fost adus, în data de 8.02.2026 la UPU, de către mama sa, o tânără de 20 de ani, cu domiciliul în județul Teleorman. Copilul era în stare foarte gravă. Prezenta un traumatism cranian grav, a fost stabilizat în UPU, i s-au făcut investigații imagistice iar medicii au decis transferul la București, la Spitalul Marie Curie, unde se află în prezent. Asistentul social din UPU a anunțat la scurt timp de la sosirea pacientei Poliția, o echipă prezentându-se la UPU” , a transmis Spitalului Județean Târgu Jiu, potrivit GorjOnline

Având în vedere gravitatea și natura leziunilor, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.

Dosarul a fost declinat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, care va continua cercetările.

Investigațiile continuă pentru a stabili cu exactitate cum au fost provocate rănile și în ce împrejurări s-a produs incidentul. Autoritățile analizează toate scenariile posibile.

Amintim că, într-un alt caz tulburător, un bebeluș din Covasna, lovit cu bestialitate de concubinul mamei și lăsat să agonizeze - femeia a fost condamnată la peste 24 de ani de închisoare, mai mult decât individul care i-a provocat moartea.