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Video Femeia care și-a bătut fiica pe o stradă din Constanța a fost identificată și i s-a făcut dosar penal. Copiii au fost preluați de bunica paternă

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Mama care a fost filmată în timp ce își bătea fiica de 8 ani pe o stradă din Constanța a fost identificată de polițiști. Copiii au fost preluați de bunica paternă, iar femeia este cercetată într-un dosar penal pentru violență în familie.

Femeia iți bate fiică pe stradă FOTO: captură video
Femeia iți bate fiică pe stradă FOTO: captură video

Polițiștii din Constanța au identificat femeia surprinsă în imaginile care au stârnit revoltă în mediul online, după ce aceasta și-a agresat fiica de 8 ani în plină stradă. Este vorba despre o femeie în vârstă de 43 de ani, mamă a mai multor copii, care a fost găsită la domiciliu. 

Incidentul a avut loc duminică, 5 iulie, în cartierul Tomis III, în apropierea magazinului Furnicuța. Imaginile, filmate de un trecător, o surprind pe femeie cum își îmbrâncește fiica, o trage de păr și o bruschează, în timp ce mai mulți martori încearcă să o oprească.

În timpul altercației, femeia și-a justificat comportamentul susținând că își crește singură copiii și că nu a mai făcut față situației.

„Cum vă comportați așa cu ea? O bate de la Furnicuța. Sun la Poliție...”, a spus un trecător, care a filmat agresiunea. 

„Haideți, luați-o și creșteți-o!.Vă rog frumos, luați-o! Deci, luați-o și liniștiți-o!”, spune iritată femeia. 

„Credeți că trăim într-o bulă de cristal, unde totul se crește cu blândețe? Îi cresc singură de cinci ani. Nu am nevoie de psiholog. Veniți să stați cu ei o oră, două, poate mă recreez și eu”, a spus mama. 

Unul dintre martori i-a reproșat comportamentul și a anunțat că va apela la Poliție, în timp ce o altă femeie a spus că va sesiza Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

După apariția imaginilor în spațiul public, polițiștii Secției 2 Constanța s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de violență în familie.

În urma verificărilor, femeia și copiii au fost conduși la sediul poliției, unde au fost chemați și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, precum și bunica paternă, în calitate de reprezentant legal al minorilor.

Pentru fetița care apare în imagini a fost completat formularul de evaluare a riscului, însă polițiștii au stabilit că nu există un risc iminent.

Copilul a fost examinat și de un echipaj medical. Potrivit concluziilor medicilor, fetița nu prezenta urme de violență. 

În urma evaluării realizate de DGASPC Constanța, autoritățile au decis ca toți copiii femeii să fie preluați temporar de bunica paternă, măsura fiind dispusă pentru protejarea acestora până la finalizarea cercetărilor.

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