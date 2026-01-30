Doi cetățeni ucraineni au fost salvați în cursul nopții trecute din Munții Maramureșului, după o misiune dificilă desfășurată în condiții meteo extreme. Apelul de urgență a fost primit joi seara, când s-a constatat că cei doi bărbați, în vârstă de 34 și 36 de ani, se rătăciseră într-o zonă greu accesibilă, fără provizii și aflați deja în prag de hipotermie.

La operațiunea de salvare au participat salvamontiștii din Maramureș și polițiștii de Frontieră, care au pornit imediat spre zona indicată. Intervenția a fost îngreunată de terenul accidentat și de stratul consistent de zăpadă, care pe alocuri depășea doi metri înălțime.

Temperatura aerului a coborât până la minus 12 grade Celsius, însă din cauza vântului puternic, temperatura resimțită a ajuns la minus 17 grade. După aproximativ trei ore de căutări, echipele de intervenție i-au găsit pe cei doi bărbați, care aveau hainele înghețate și se aflau într-o stare avansată de epuizare, abia reușind să se mai deplaseze.

Salvatorii le-au acordat primul ajutor la fața locului, oferindu-le ceai cald și batoane proteice, apoi i-au coborât în siguranță la baza muntelui. Ulterior, cei doi au fost transportați la spitalul din Vișeu, unde au primit îngrijiri medicale de specialitate.

După externare, cei doi cetățeni ucraineni au fost preluați și duși într-un centru pentru migranți din Sighetul Marmației, unde se află în prezent pentru îndeplinirea formalităților legale. Autoritățile reamintesc importanța informării și echipării corespunzătoare înainte de parcurgerea traseelor montane, mai ales în condiții de iarnă severă.