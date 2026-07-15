search
Miercuri, 15 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Ordonanța SAFE, din nou la CCR. Magistrații analizează sesizarea lui Grindeanu privind competența Guvernului demis de a emite OUG

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

CCR analizează miercuri, pentru a treia oară, sesizarea lui Sorin Grindeanu privind OUG pentru programul SAFE, în care acesta semnalează faptul că Guvernul a încălcat Constituția adoptând ordonanța după ce a fost demis prin moțiune de cenzură.

Ordonanţa SAFE a ajuns din nou pe masa magistraţilor CCR. FOTO: Medifax
Ordonanţa SAFE a ajuns din nou pe masa magistraţilor CCR. FOTO: Medifax

Curtea Constituțională reia miercuri, 15 iulie, discuțiile pe sesizarea depusă de Sorin Grindeanu în legătură cu ordonanța de urgență privind programul SAFE. Judecătorii CCR au amânat deja de două ori o decizie în acest caz, pe 10 iunie și pe 18 iunie, iar acum trebuie să stabilească dacă Guvernul a încălcat Constituția când a adoptat actul normativ.

Problema sesizată de liderul PSD este legată de momentul în care Executivul a emis ordonanța. Concret, Sorin Grindeanu a semnalat o posibilă încălcare a Constituţiei prin faptul că Guvernul nu mai avea atribuții să emită ordonanţe de urgenţă după ce Parlamentul i-a retras sprijinul prin moțiune de cenzură și că ar fi trebuit să se limiteze la gestionarea treburilor curente.

Potrivit liderului PSD, Guvernul s-ar fi substituit astfel Parlamentului, singura instituție care are rolul de a adopta legi, încălcând atât echilibrul dintre puterile statului, cât și principiul colaborării loiale între instituțiile publice.

„Conflictul juridic de natură constituţională este generat de două conduite neconstituţionale distincte, dar convergente prin efectele lor, ale Guvernului României: adoptarea şi transmiterea spre publicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moţiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituţie, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competenţe de legiferare delegată”, se arată în sesizarea depusă la CCR.

Sorin Grindeanu critică și modul în care Guvernul a pregătit ordonanța. În sesizare se arată că proiectul ar fi fost modificat chiar în ziua în care Parlamentul urma să dezbată și să voteze moțiunea de cenzură, iar forma finală ar fi inclus 12 articole noi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
digi24.ro
image
Războiul din Iran ia amploare. Americanii lovesc ținte militare, iar Teheranul ripostează cu rachete. Trump: Îi lovim crâncen
stirileprotv.ro
image
Un nou scandal de corupție zguduie regimul Zelenski și forțează o remaniere guvernamentală la Kiev. Gândul prezintă marile scandaluri de corupție din Ucraina de la începuzul războiului și până azi
gandul.ro
image
CCR decide conflictul dintre Guvern și Înalta Curte. Miza: miliarde de lei pentru salariile din Justiție
mediafax.ro
image
Cum l-a umilit Erling Haaland pe ”Spider-Man”. Dezvăluirile actorului Tom Holland după ce i-a dat un mesaj fotbalistului 
fanatik.ro
image
Donald Trump renunță la taxa pe Strâmtoarea Ormuz și anunță o blocadă totală împotriva Iranului
libertatea.ro
image
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
digi24.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
S-a terminat pentru Deschamps! A fost anunțat noul selecționer al Franței: "Mult succes!"
digisport.ro
image
Misterul lacului Beliș-Fântânele. Povestea satului înghițit de ape și a bisericii care reapare după secetă
click.ro
image
Copaci de moșmon, cu fructul „uitat” din Evul Mediu, au fost redescoperiți într-o rezervație. Gustul seamănă cu perele condimentate
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
observatornews.ro
image
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
cancan.ro
image
Schimbare majoră la pensie. Stagiul complet de cotizare crește de la 1 august. Milioane de români afectați
newsweek.ro
image
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
prosport.ro
image
Mesajul fals care sperie șoferii: „Ai depășit viteza legală”. Ce să faci dacă îl primești
playtech.ro
image
Gigi Becali a spart banca! A transferat doi super-jucători pe 2,4 milioane de euro de frica lui Rotaru
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Trei arbitri au spus același lucru! Verdict clar după penalty-ul dictat în Franța - Spania
digisport.ro
image
Lottie Moss, aproape dezbrăcată pe stradă! Le-a arătat posteriorul trecătorilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Când Bulgaria a încetat să fie gluma noastră și noi am devenit gluma Europei
mediaflux.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Regula strictă de la McDonald's pe care niciun angajat nu are voie să o încalce
actualitate.net
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută
click.ro
image
A depus contestație la BAC după ce a luat 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie. Ce note a obținut după recorectare
click.ro
image
Carmen Brumă și-a surprins fanii. Ce reușită a bifat la 49 de ani: „Nu e prea târziu”
click.ro
Prințesa Lilibet la aniversarea vârstei de 5 ani, Foto Instagram (2) jpg
Cum i-a cucerit deja Lilibet pe britanici. Mezina Prințului Harry ”are lipici” la oameni, întocmai ca celebra sa străbunică, al cărei nume îl poartă
okmagazine.ro
Desert cu prune Sursa foto shutterstock 2501332815 jpg
Desertul cu prune cu care nu dai greș
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Noile marcaje de pe drumurile naționale îi păcălesc pe șoferi. Ce sunt „dinții de dragon”
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută

OK! Magazine

image
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Aceasta este temperatura ideală a frigiderului, pentru a evita intoxicaţiile alimentare!