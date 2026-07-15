Ordonanța SAFE, din nou la CCR. Magistrații analizează sesizarea lui Grindeanu privind competența Guvernului demis de a emite OUG

CCR analizează miercuri, pentru a treia oară, sesizarea lui Sorin Grindeanu privind OUG pentru programul SAFE, în care acesta semnalează faptul că Guvernul a încălcat Constituția adoptând ordonanța după ce a fost demis prin moțiune de cenzură.

Curtea Constituțională reia miercuri, 15 iulie, discuțiile pe sesizarea depusă de Sorin Grindeanu în legătură cu ordonanța de urgență privind programul SAFE. Judecătorii CCR au amânat deja de două ori o decizie în acest caz, pe 10 iunie și pe 18 iunie, iar acum trebuie să stabilească dacă Guvernul a încălcat Constituția când a adoptat actul normativ.

Problema sesizată de liderul PSD este legată de momentul în care Executivul a emis ordonanța. Concret, Sorin Grindeanu a semnalat o posibilă încălcare a Constituţiei prin faptul că Guvernul nu mai avea atribuții să emită ordonanţe de urgenţă după ce Parlamentul i-a retras sprijinul prin moțiune de cenzură și că ar fi trebuit să se limiteze la gestionarea treburilor curente.

Potrivit liderului PSD, Guvernul s-ar fi substituit astfel Parlamentului, singura instituție care are rolul de a adopta legi, încălcând atât echilibrul dintre puterile statului, cât și principiul colaborării loiale între instituțiile publice.

„Conflictul juridic de natură constituţională este generat de două conduite neconstituţionale distincte, dar convergente prin efectele lor, ale Guvernului României: adoptarea şi transmiterea spre publicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moţiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituţie, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competenţe de legiferare delegată”, se arată în sesizarea depusă la CCR.

Sorin Grindeanu critică și modul în care Guvernul a pregătit ordonanța. În sesizare se arată că proiectul ar fi fost modificat chiar în ziua în care Parlamentul urma să dezbată și să voteze moțiunea de cenzură, iar forma finală ar fi inclus 12 articole noi.