Proiectul minier de un miliard de dolari din Munții Metaliferi ajunge în instanţă săptămâna viitoare. Miza: peste 80 de tone de aur

Peste o săptămână, justiția este chemată să decidă în unul dintre cele mai controversate proiecte miniere din Munții Apuseni: o investiție de circa un miliard de dolari, avizată de Mediu, în ciuda faptului că investitorul a pierdut licenţa de concesiune.

Săptămâna viitoare, Curtea de Apel Alba Iulia va judeca procesul care poate decide soarta proiectului minier din comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara, o investiție estimată de inițiatori la aproximativ un miliard de dolari și o durată de exploatare de zece ani.

Proiectul este dezvoltat de compania Deva Gold SA și prevede exploatarea unui zăcământ aurifer important, cu rezerve estimate la peste 80 de tone de aur și câteva sute de tone de argint.

Controversa a pornit de la faptul că avizul de mediu a fost emis într-un context juridic complicat, deoarece, la data eliberării acestuia, investitorul nu mai deținea licența de concesiune.

O decizie controversată: aviz de mediu acordat în absența licenței

Decizia de emitere a avizului de mediu pentru proiectul minier din perimetrul Certej, aflat în Munții Metaliferi, parte a celebrului „patrulater aurifer” din Apuseni, a fost luată de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara pe 30 decembrie 2025, în penultima zi lucrătoare a anului.

Acordarea avizului a stârnit controverse, având în vedere că licența de concesiune pentru exploatare expirase din anul 2024.

Investitorul, societatea Deva Gold, a depus documentația necesară pentru prelungirea licenţei la Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Minier (ANRM) în acelaşi an, 2024, însă hotărârea de guvern necesară nu a mai fost adoptată până la termenul-limită, astfel că aceasta a expirat.

Ulterior, reprezentantul Ministerului Justiției ar fi refuzat să semneze proiectul de hotărâre, invocând faptul că licența nu mai era valabilă.

În acest context, compania a decis să dea în judecată ANRM și Guvernul României, solicitând obligarea acestora la adoptarea actului normativ de prelungire a concesiunii.

Procesul, programat pentru 9 februarie 2026, este considerat decisiv pentru viitorul investiției de un miliar de dolari în exploatarea aurului românesc din Munţii Metaliferi.

Schimbări de acționariat și o tranzacție de 30 de milioane de dolari

În paralel cu blocajele administrative și juridice, structura de acționariat a Deva Gold SA a trecut prin modificări importante.

Între timp, structura acționariatului Deva Gold SA s-a modificat semnificativ, după ce compania canadiană Eldorado Gold, fostul acționar majoritar, și-a vândut participația către fondul de investiții Varvara Development Group (Vardev), cunoscut anterior sub numele de O Rei Resources Corp.

Tranzacția, în valoare totală de 30 de milioane de dolari, a fost finalizată în noiembrie 2025. Din această sumă, patru milioane de dolari au fost plătite în numerar, alte patru milioane în acțiuni Varvara Development, iar restul sumei urmează să fie achitat după obținerea tuturor autorizațiilor necesare pentru exploatarea zăcământului

Eldorado Gold a rămas acționar minoritar, alături de Minvest Deva, companie de stat, și firma de construcții Cartel BAU SA. În prezent, Varvara Development Group (Vardev) controlează aproape 80% din capitalul Deva Gold SA.

Aviz de mediu cu condiții stricte

Noul aviz de mediu se bazează pe un raport care exclude utilizarea cianurii în procesul de extracție, o schimbare majoră față de proiectul inițial, blocat în urmă cu câțiva ani, tot în justiţie, în urma solicitării unui ONG, care a prezentat riscurile majore rezultate din folosirea unei astfel de metode de explotare.

Astfel, acum investitorii sunt obligați să construiască o stație de epurare a apelor acide, care va funcționa atât în faza de exploatare, cât și după închiderea minei. De asemenea, sunt impuse restricții stricte privind emisiile de praf, utilizarea explozibililor, transportul minereului și funcționarea utilajelor, toate acestea urmând să fie realizate cu tehnologii menite să limiteze poluarea aerului și a solului.

Exploatare pe 245 de hectare și peste 80 de tone de aur

Perimetrul minier Certej este situat în sud-estul Munților Metaliferi, în cadrul celebrului patrulater aurifer Săcărâmb - Brad - Roșia Montană - Baia de Arieș, la aproximativ 20 de kilometri de Deva.

Conform estimărilor, zăcământul conține circa 83 de tone de aur și între 450 și 500 de tone de argint.

Exploatarea ar urma să se desfășoare pe o suprafață totală de 245 de hectare, cu o producție anuală de până la trei milioane de tone de minereu. Masa totală estimată pentru perioada de zece ani este de 109 milioane de tone, dintre care peste 80 de milioane de tone reprezintă steril. Aproximativ 240 de persoane ar urma să fie angajate în carieră și în uzina de preparare, potrivit documentaţiei prezentate de investitor.

„Suprafața ocupată de noul proiect minier va fi de circa 250 de hectare doar pe teritoriul comunei Certeju de Sus, redusă față de cea inițială. Ne-am oprit la concentrate, pentru a nu mai folosi cianura în noul proiect și nici nu vom produce sterile umede. Contestațiile legate de proiect au vizat în principal folosirea cianurii. Noi am scos din actualul proiect atât folosirea cianurii, cât și celelalte lucruri vizate de contestatarii proiectului”, declara, în noiembrie 2025, Nicolae Stanca, directorul Deva Gold, devenită subsidiară a VARDEV.