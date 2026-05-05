Victor Ponta acuză existența unui „mecanism ilegitim și antiromânesc”, în ziua moțiunii: „Guvernul Bolojan va cădea. Bătălia pentru România nu se termină aici”

Fostul premier Victor Ponta susține, într-o postare publicată pe Facebook, că moțiunea de cenzură dezbătută astăzi în Parlament va fi adoptată, iar Guvernul condus de Ilie Bolojan va fi demis.

„O să treacă și moțiunea de cenzură de azi. Și Guvernul «Bolojan» o să fie demis, cum a fost și Guvernul «Ungureanu»”, a scris Ponta, făcând o paralelă cu situația din 2012, când cabinetul condus de Mihai Răzvan Ungureanu a fost înlăturat printr-un vot similar.

Fostul premier afirmă însă că momentul politic actual este doar o etapă într-o confruntare mai amplă, pe care o descrie drept o „bătălie” continuă. În opinia sa, conflictul este purtat cu cei care, spune el, critică românii și promovează politici în defavoarea intereselor naționale.

Ponta acuză existența unui „mecanism ilegitim și antiromânesc” care ar controla deciziile politice majore și care, în trecut, l-ar fi influențat și pe Mihai Răzvan Ungureanu, iar în prezent ar acționa asupra Guvernului Bolojan. „Nu cred deloc că Bolojan e „marele rău” – așa cum nu am crezut nici atunci că era Mihai Răzvan Ungureanu. Problema esențială era «mecanismul» care îl luase ostatic pe MRU (acum pe Bolojan) și, prin el, Guvernul României”, a susținut acesta.

În mesajul său, liderul politic face referire și la evoluțiile economice din trecut, afirmând că după moțiunea din 2012 România „și-a revenit economic și social”, dar că situația s-ar fi schimbat ulterior, în 2015, când „mecanismul” ar fi revenit la putere.

De asemenea, Ponta vorbește despre o miză economică majoră, susținând că sume importante ar fi fost scoase din țară în ultimii ani și criticând decizii recente ale Guvernului, inclusiv contracte din domeniul apărării.

În final, fostul premier își exprimă speranța că, după eventuala cădere a Guvernului, România va intra „din nou într-o direcție corectă”, similar cu cea pe care o invocă pentru perioada de după 2012.

„Important este ca, de mâine, să știm că mergem din nou într-o direcție corectă pentru România și pentru români”, a mai transmis Victor Ponta.