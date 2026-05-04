Răspunsul lui Victor Ponta la mesajul trimis de Oana Gheorghiu tuturor parlamentarilor: „Este o inițiativă apreciabilă de PR, dar are și erori”

Victor Ponta a publicat răspunsul adresat vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce aceasta le-a cerut parlamentarilor „înțelepciune și curaj” înaintea votului pe moțiunea de cenzură din 5 mai, spunând că mesajul este „o inițiativă apreciabilă de PR”, dar care are și „erori”.

„Stimată doamnă Viceprim-ministru,

Vă mulțumesc pentru mesajul primit de la echipa dumneavoastră de comunicare, mesaj identic adresat tuturor parlamentarilor români cu ocazia moțiunii de cenzură. Este o inițiativă apreciabilă de PR, dar, ca orice inițiativă strict de PR, are și erori”, se arată în mesajul publicat de Victor Ponta pe Facebook.

Acesta i-a spus vicepremierului că „un minim efort de documentare din partea colaboratorilor” acesteia ar fi arătat că „«dl deputat Ponta Victor Viorel» este aceeași persoană care, în calitate de prim-ministru, a coordonat și implementat atât restructurarea «Hidroelectrica», cât și listarea duală, pe piețele de capital de la Londra și București, a «Romgaz», «Electrica» si «Nuclearelectrica».”

De asemenea, Victor Ponta spune că, atunci când era la guvernare, avea legitimitate, majoritate stabilă și o echipă competentă.

„Deși aveam o legitimitate politică dată de votul românilor la alegeri, o majoritate parlamentară extrem de stabilă și o echipă cu experiență în domeniul economic (nu în zona de funcționare a unui ONG), eu atunci am informat, consultat și am colaborat cu toate instituțiile statului, începând chiar cu Parlamentul, în vederea succesului unor asemenea operațiuni complexe – și chiar am reușit”

Nu în ultimul rând, spune că scrisoarea nu i-a oferit „încrederea necesară că ne aflăm acum în situația în care să avem garantat un succes al vânzărilor de actiuni în sensul intereselor legitime ale Guvernului și ale României!”.

„În final, experiența m-a ajutat să înțeleg că deciziile economice majore implică multe alte elemente decât un simplu PR (ușor de transformat în pură propagandă)! În măsura în care veți rămâne în funcția guvernamentală actuală, m-aș bucura să văd că ați înțeles această realitate!”, mai transmis Victor Ponta pe Facebook.

Oana Gheorghiu: „Le-am adresat un apel la înțelepciune și curaj”

La finalul lunii trecute, Oana Gheorghiu le-a trimis parlamentarilor un mesaj în care cere „înţelepciune şi curaj” înaintea votului pe moţiunea de cenzură din 5 mai.

„Am transmis în această seară un mesaj personal fiecărui deputat și senator al României. Le-am adresat un apel la înțelepciune și curaj.

Am atașat acestui mesaj raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat - documentul original, exact așa cum a fost prezentat în ședința de Guvern din 16 aprilie și publicat imediat pe site-ul oficial al Guvernului”, a scris Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.

Vicepremierul a afirmat că a făcut acest demers pentru ca „fiecare parlamentar are dreptul să își exprime votul la moțiunea de cenzură având la dispoziție toate informațiile corecte, nu versiunea lor denaturată”.

Moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan a fost citită miercuri, 29 aprilie, în plenul reunit al Parlamentului, iar dezbaterea și votul, care va fi secret, cu bile, au fost programate pentru marți, 5 mai, de la ora 11:00.