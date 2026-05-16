Accident spectaculos în Galați: o femeie de 71 de ani a intrat cu mașina direct într-o bancă

Accidentul a avut loc pe strada Brăilei din Galați. Din primele informații, un autoturism scăpat de sub control a intrat într-o bancă, iar o femeie aflată în sediul băncii a fost rănită.

La fața locului au fost trimise să intervină echipaje de la SMURD și Poliția Rutieră.

Femeia accidentată, în vârstă de 66 de ani, are multiple leziuni, dar este conștientă și primește îngrijiri la fața locului de la echipajul SMURD.

La volanul autoturismului care a intrat în sediul băncii se afla o femeie în vârstă de 71 de ani, au mai precizat autoritățile. Potrivit autorităților, femeia ar fi pierdut controlul direcției de deplasare în timp ce încerca să parcheze autoturismul. Imaginile arată geamuri sparte și piese de mobilier distruse în interiorul sediului.

„La data de 16 mai 2026, la ora 10:10, polițiștii Biroului Rutier Galați au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Brăilei, din municipiul Galați. Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un autoturism condus de o femeie în vârstă de 71 de ani, din Galați, în timp ce efectua o manevră de parcare, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, intrând în bancomatul unei unități bancare. În urma impactului, a fost rănită o femeie, în vârstă de 66 de ani, din Galați, care se afla în zona bancomatului. Aceasta a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate”, a transmis IPJ Galați.