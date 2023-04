Vedeta Monica Odagiu, autoarea accidentului de Florii din Capitală în care a murit un bărbat de 35 de ani VIDEO

Actrița Monica Odagiu a fost implicată într-un accident rutier în Capitală, soldat cu decesul unui tânăr de 35 de ani. Conform Poliției, femeia nu consumase băuturi alcoolice și nici droguri.

Conform unor surse citate de știrileprotv.ro, bărbatul care a murit ar fi traversat neregulamentar.

Reamintim că un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit într-un accident rutier petrecut duminică după-amiază, în București. Tragedia a avut loc pe strada Știrbei Vodă, în dreptul stației STB Luterană. Mașina care l-a lovit în plin era condusă, potrivit surselor Adevărul, de actrița Monica Odagiu.

"Nu aș face așa ceva!"

Monica Odagiu are 27 de ani și este cunoscută pentru aparițiile sale la emisiuni precum ”Vocea României” sau în filmul de succes Teambuilding.

Despre tânăra actriță și Dan Bittman au apărut, în urmă cu mai mulți ani, zvonuri că ar fi împreună. Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Dan Bittman a făcut lumină în acest caz. Artistul a vorbit despre subiectul relației dintre el si Monica Odagiu.

”Aici trebuie să fac o mare rectificare. Presa, aici, nu a avut dreptate. Eu nu am plecat de acasă niciodată și nici nu aș face așa ceva, pentru nimeni. Nu e vorba de o actriță. Chiar mi-a părut rău că o carieră de actriță nu trebuie să fie pătată de un bărbat de 58 de ani. A fost doar o poveste inventată. La ultimul nostru concert din martie, fiind prieten foarte bun cu ea, am invitat-o la masa de după și am mers pe stradă, ca doi prieteni. Nu am plecat niciodată pentru domnișoara actriță”, spunea atunci artistul, conform spynews.ro.

În anul 2016, pe vremea când era studentă la actorie, vedeta a apărut în videoclipul piesei „Stau cu picioarele în apă rece", a trupei Holograf, fapt care a alimentat zvonurile că s-ar fi iubit cu Dan Bittman. În aceeași perioadă, actrița a apărut și în serialul "Pariu cu viața".