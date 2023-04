Cine este actrița Monica Odagiu. Cum a ajuns celebră și de ce a renunțat la muzică: „E ceva rar“ VIDEO

Monica Odagiu are 27 de ani și este cunoscută pentru aparițiile sale la emisiuni precum ”Vocea României” sau în filmul de succes Teambuilding. Alături de sora sa mai mare, Ana, a luat parte la mai multe emisiuni și proiecte muzicale.

Cele două au urmat lecții de canto și de pian, fiind familiarizate cu muzica încă din copilărie. Despre sora sa, Monica spunea anul trecut: "Eu și Ana suntem echipă în fiecare secundă a vieții noastre. Ne completăm, ne susținem și ne potențăm! Mă înțeleg minunat cu ea. Mai bine decât se va putea vreodată vedea în filmulețele noastre sau la televizor. E ceva rar ce avem noi și e greu de explicat în cuvinte. Ana mi-e tot!"

Ana și Monica Odagiu au participat împreună la mai multe emisiuni de televiziune, în ultimii ani. Cele două surori au făcut echipă și la „Te Cunosc de Undeva”, showul transformărilor de la Antena 1.

De asemenea, surorile Odagiu au participat și la cel de-al 5-lea sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apă!”

S-a născut într-o familie de artiști

Monica Odagiu, actriță, s-a născut în 1996, în Brăila, într-o familie de artiști, tatăl ei fiind chitaristul Gelu Odagiu. A participat la primul ei concurs de pian la vârsta de doar șapte ani, la Paris. Deși se credea că va face din muzică o meserie, Monica a renunțat la ea pentru actorie, în momentul în care i s-a propus să joace în serialul „Pariu cu viața” și să fie parte a trupei Lala Band.

Dincolo de muzică, este și actriță, absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale, în prezent jucând pe mai multe scene bucureștene (Teatrul Mic, Teatrul Dramaturgilor și Teatrul Metropolis), dar și în diverse spectacole în țară. S-a făcut remarcată în cadrul producției televizate „Pariu cu Viața“, apoi la „Vocea României“, dar și prin clipurile muzicale.

Idila cu Dan Bittman

În anul 2016, pe vremea când era studentă la actorie, vedeta a apărut în videoclipul piesei „Stau cu picioarele în apă rece", a trupei Holograf, fapt care a alimentat zvonurile că s-ar fi iubit cu Dan Bittman. Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Dan Bittman a făcut lumină în acest caz. Artistul a vorbit despre subiectul relației dintre el si Monica Odagiu.

”Aici trebuie să fac o mare rectificare. Presa, aici, nu a avut dreptate. Eu nu am plecat de acasă niciodată și nici nu aș face așa ceva, pentru nimeni. Nu e vorba de o actriță. Chiar mi-a părut rău că o carieră de actriță nu trebuie să fie pătată de un bărbat de 58 de ani. A fost doar o poveste inventată. La ultimul nostru concert din martie, fiind prieten foarte bun cu ea, am invitat-o la masa de după și am mers pe stradă, ca doi prieteni. Nu am plecat niciodată pentru domnișoara actriță”, spunea atunci artistul, conform spynews.ro.

Implicată într-un grav accident

Duminică, 9 aprilie, actrița Monica Odagiu a fost implicată într-un accident rutier în Capitală, soldat cu decesul unui tânăr de 35 de ani. Conform Poliției, femeia nu consumase băuturi alcoolice și nici droguri. Tragedia a avut loc pe strada Știrbei Vodă, în dreptul stației STB Luterană.