Video Vasile Frumuzache, bărbatul care a ucis două românce în Italia, condamnat la închisoare pe viață cu izolare

Vasile Frumuzache, românul în vârstă de 33 de ani, fost agent de pază, a fost condamnat la închisoare pe viață, cu 18 luni de izolare diurnă, pentru dublu omor calificat. Instanța a exclus însă circumstanța premeditării.

Condamnarea vizează uciderea a două femei: Ana Maria Andrei, în vârstă de 27 de ani, și Maria Denisa Paun, în vârstă de 30 de ani. Prima a fost ucisă la Montecatini Terme (provincia Pistoia), în august 2024, iar cea de-a doua la Prato, în mai 2025.

Frumuzache a ascultat verdictul fără să manifeste vreo emoție. El purta un tricou primit de la copiii săi, pe care era scris mesajul „Ești supereroul nostru, tati”, alături de amprentele celor trei copii, scrie Corriere della Sera

De asemenea, bărbatul va trebui să plătească despăgubiri familiilor celor două victime și asociației „Insieme a Marianna”, organizație care promovează prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și minorilor.

Curtea cu jurați din Florența a admis solicitările formulate de procurorul din Prato, Luca Tescaroli, și de procurorul adjunct din Pistoia, Leonardo De Gaudio.

Ancheta a pornit după dispariția Denisei

Investigația a început după dispariția Denisei Paun, în noaptea dintre 15 și 16 mai 2025. Femeia venise de la Roma la Prato pentru a practica prostituția.

Ancheta a dus la identificarea lui Vasile Frumuzache, care a mărturisit uciderea femeii. Trupul decapitat al Denisei a fost găsit ulterior pe un teren din zona Montecatini, în provincia Pistoia.

După ce anchetatorii au descoperit autoturismul Anei Maria Andrei în garajul locuinței inculpatului din Monsummano, acesta a recunoscut și uciderea tinerei de 27 de ani, care lucra, de asemenea, ca escortă și dispăruse la 1 august 2024.

La pronunțarea sentinței a fost prezentă și soția lui Vasile Frumuzache, care nu a lipsit de la nicio ședință de judecată, mai notează publicația italiană.

În sala de judecată s-au aflat și mama Denisei Paun, precum și prietene ale victimei, care au ocupat locurile rezervate publicului.