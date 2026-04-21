Coiful de la Coțofenești și brățările dacice ajung în țară după jaful spectaculos din Olanda. Măsuri stricte de securitate în București

Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen ajung marți, 21 aprilie, în România, sub măsuri stricte de securitate, la mai bine de 14 luni de la jaful din Olanda.

„Evenimentul care va avea loc marți, 21 aprilie, prilejuit de întoarcerea în țară a Coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice, este destinat exclusiv reprezentanților mass-media. Începând cu 22 aprilie și până pe 3 mai 2026, aceste piese excepționale, recuperate, vor putea fi admirate de publicul larg la Muzeul Național de Istorie a României, în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00”, a transmis Muzeul Național de Istorie.

Reprezentanții muzeului atrag atenția că interesul este unul ridicat, motiv pentru care se recomandă vizitarea în primele ore ale programului.

Coiful de la Coțofenești, un artefact geto-dac datat în prima jumătate a secolului al IV-lea î.Hr., a fost piesa centrală a expoziției „Dacia – Kingdom of Gold and Silver” organizată la Muzeul Drents.

În noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, o explozie puternică a fost declanșată în incinta muzeului din Assen, atacatorii reușind să pătrundă în clădire și să spargă vitrinele în care se aflau coiful și mai multe brățări dacice.

După luni de investigații internaționale, artefactele au fost recuperate la începutul lunii aprilie 2026 și repatriate în România sub escortă de securitate. Autoritățile au anunțat că obiectele vor fi reintegrate în patrimoniul național și ar putea fi ulterior prezentate și în alte muzee din țară, în cadrul unei campanii itinerante.