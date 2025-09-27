search
Unul dintre cei mai căutați infractori din România a fost prins în Spania și adus în țară. Pentru ce a fost condamnat la închisoare

Un bărbat de 55 de ani, aflat pe lista celor mai căutați infractori din România, a fost adus vineri noapte pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, flancat de polițiști, pentru a ispăși o condamnare de 6 ani de închisoare.

Bărbatul a fost condamnat după ce a încercat să violeze o fetiță de 10 ani.FOTO: Politia Română
Bărbatul a fost condamnat după ce a încercat să violeze o fetiță de 10 ani.FOTO: Politia Română

Individul fusese condamnat după ce, în urmă cu opt ani, a încercat să violeze o fetiță de 10 ani aflată în grija sa, care a reușit să scape.

După pronunțarea sentinței de către Judecătoria Cluj-Napoca, bărbatul a părăsit țara și a intrat pe lista „Most Wanted” Poliției Române.

„Bărbatul se afla în Spania. În urma schimbului de informații cu autoritățile spaniole, s-a reușit prinderea acestuia. A fost preluat de o escortă și urmează să fie dus într-un penitenciar pentru ispășirea pedepsei”, a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al IGPR. 

Autoritățile române continuă cooperarea internațională pentru capturarea persoanelor condamnate care fug din țară.

