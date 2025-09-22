Infractor român căutat de autoritățile germane, prins pe aeroportul Mihail Kogălniceanu când se îmbarca pentru a pleca din țară

Un tânăr de 29 de ani, din Hârșova, căutat de autoritățile judiciare din Germania, a fost depistat de polițiști pe aeroportul de la Mihail Kogălniceanu, când intenționa să se îmbarce într-o cursă aeriană către o altă țară europeană, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Pe numele bărbatului era emis un mandat de arestare, de către autoritățile germane, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și furt calificat, scrie Agerpres.

Conform sursei citate, polițiștii Secției de Poliție Transporturi Aeriene Mihail Kogălniceanu, cu sprijinul polițiștilor de frontieră, au identificat, în terminalul pentru plecări, un bărbat de 29 de ani, din orașul Hârșova, care intenționa să se îmbarce într-o cursă către o altă țară din Europa.

„Din verificările efectuate de poliţişti s-a stabilit că bărbatul în cauză figurează cu mandat european de arestare, emis de autorităţile judiciare din Germania, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi furt calificat", se arată în comunicatul transmis de IPJ.

Tânărul a fost preluat de poliţiştii Unităţii Teritoriale de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, fiind escortat şi prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, care a dispus reţinerea sa pentru 24 de ore. Urmează ca, în ziua în curs, să fie prezentat magistraţilor cu propunere de arestare în vederea extrădării.