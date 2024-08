Cum trăiesc Untold tinerii veniți din toate colțurile lumii și câți bani lasă la Cluj. „Păcat că e un oraș subevaluat la noi” VIDEO

Untold, cel mai mare festival de muzică din România și al treilea cel mai bine cotat la niel mondial, aduce an de an la Cluj zeci de mii de tineri din toate colțurile lumii. „Adevărul” a discutat cu unii dintre ei pentru a afla ce-i atrage an de an ca un magnet.

Aproape 100.000 de fani au umplut Parcul Central din Cluj, 97.000 conform datelor oficiale oferite de organizatori, încă din prima zi a festivalului Untold, care a debutat joi și va lua sfârșit duminică.

Mulți dintre ei au venit cu mult înainte de lăsarea întunericului, nerăbdători să-și vadă artiștii favoriți sau pur și simplu să petreacă într-un decor de poveste. Înarmați cu steaguri ale țărilor din care provin, iar uneori înveșmântați în ele, așa cum o fac marii campioni la Jocurile Olimpice sau la alte competiții sportive de anvergură, tinerii veniți de afară au fost printre cei care au dat startul distracției lângă cele opt scene ale festivalului.

Veniți din toate colțurile lumii

De altfel, organizatorii Untold anticipează, pe baza unor studii făcute de experții unei bănci care e partener al festivalului, că vizitatorii vor lăsa în acest an circa 70 de milioane de euro în Cluj. Este vorba de sumele de bani care vor fi cheltuite de aceștia în mall-urile, magazinele și restaurantele din oraș, dar și la hotelurile și pensiunile unde sunt cazați, fără a mai ține seama de cei care au ales prin platforme precum Airbnb să stea pe durata festivalului apartamentele închiriate în această perioadă.

În marea de oameni au putut fi văzute steaguri din SUA, Japonia, Franța sau Germania, dar și din țări mai exotice pentru europeni, precum Africa de Sud, Mexic și Columbia. Evident, est-europenii s-au simțit ca la ei acasă și au fost probabil și cei mai numeroși, datorită proximității. Mulți unguri, slovaci, polonezi, dar și bulgari și-au luat concediu ori s-au învoit de la locurile de muncă pentru a se bucura de eveniment încă din prima zi, fără să mai aștepte weekend-ul.

A fost și cazul unui grup de tineri care au venit la Cluj încă din Slovacia. Peter și Igor au venit din Slovacia însoțiți de prietenele lor. Au ales din prima scena preferată de fanii trance, aproape de vechiul cazzino al orașului și de lacul central din parc. Au trăit muzica la intensitate, au dansat, au râs și s-au bucurat pe ritmurile antrenante ale muzicii.

„După cum se vede suntem din Slovacia. Suntem sosiți aici cu un grup de prieteni, am venit în special pentru muzica trance. Ne bucurăm de atmosfera extraordinară de aici. După festival, vom mai rămâne câteva zile ca să vizităm puțin România, care ni se pare o țară foarte interesantă”, au spus cei doi.

„Am venit aici de la capătul lumii”

Și nordicii s-au simțit la Cluj ca la ei acasă. Steagurile Suediei, Danemarcei și Norvegiei au fluturat pe aleile parcului, în timp ce alții au ales să se înveșmânteze în ele. Printre scandinavii care au luat drumul Clujului s-au numărat și Kai Freddy Evensen (46 de ani) și Tobias Evensen (17 ani), tată și fiu. Îndrăgostiți de muzica electronică și de festivaluri, cei doi nu ratează evenimentele majore și au venit pentru a patra oară la Untold.

„Am venit aici de la capătul lumii, din îndepărtata Norvegie împreună cu tipul acesta, cu fiul meu. Iubim muzica electronică și călătorim peste tot în lume la concerte. Este a treia oară când venim la Untold, anul trecut am fost la Imagine Dragons, tot aici la Cluj și a fost fantastic. A fost extraordinar show-ul”, a spus seniorul.

Fiul său a plusat și a spus că, în opinia sa, Clujul este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-a văzut. „Îmi place foarte mult Clujul, este foarte curat, totul foarte bine organizat, cred că, din păcate, este un oraș subevaluat, insuficient promovat la noi în Norvegia, ca de altfel toată România. Ar merita să fie mai cunoscut”, a spus Tobias.

Însă tot tatăl lui a avut ultimul cuvânt. „Spuneam că am revenit pentru a treia oară aici, anul trecut am fost la Imagine Dragons, a fost magic. Anul acesta îi avem pe listă pe Martin Garrix și Steve Aoki”, a încheiat el.

Muziciana japoneză îndrăgostită de Cluj și de muzica electronică

Doar câțiva metri mai departe, lângă aceeași scenă, a apărut înainte de lăsarea întundericului și Bowon. Venită din Asia, din țara Soarelui Răsare, Bowon a călătorit mii de kilometri ca să nu rateze Untold. Nu a fost singura asiatică, dar a fost primele la distracție. Japoneza în vârstă de 31 de ani a studiat muzică clasică, dar este îndrăgostită și de muzica electronică. Este pentru a patra oară la festival, stă la o prietenă româncă, iar joi seara a purtat pe umeri steagul țării ei, asemenea sportivilor medaliați de la Jocurile Olimpice sau de la alte competiții majore sportive mondiale.

„Îmi place muzica, îmi plac foarte mult oamenii din Cluj. Am studiat muzică clasică în Germania și acolo am avut o colegă româncă, de la ea am auzit de festival și iată-mă a patra oară deja aici”, a spus, cu un zâmbet larg, tânăra care a călătorit zeci de ore pentru a ajunge la Untold. Apoi, cu același zâmbet, tânăra s-a întors la dans, pe iarba din fața scenei, ca într-un ring uriaș plin de oameni.

Cum au vibrat fanii

Unul dintre cele mai așteptate momente de pe mainstage a fost show-ul lui Louis Tomlinson, aflat pentru prima dată pe scena principală a festivalului Untold. Britanicul a reușit să rezoneze perfect cu fanii săi. „Just Hold On" sau „Back to You", piesele cu care a ajuns în clasamentele din Marea Britanie și Statele Unite, au transformat „Cluj Arena” într-un loc al emoțiilor autentice.

Louis Tomlinson a oferit fanilor Untold un show live în care a inclus și piese din cel mai recent album, „LIVE”, lansat în luna aprilie a acestui an, dar și o piesă de la One Direction. „Walls" și „Two of Us" au fost cântate de fanii prezenți la scena principală, iar Louis a declarat cu entuziasm: „Untold este cu adevărat special, vă mulțumesc! Energia acestui loc este ceva unic", a declarat la final artistul britanic.

Cu un show live în care a inclus cele mai cunoscute piese, „Little Bit of Love" sau „Found What I've Been Looking For", britanicul Tom Grennan a prezentat, în premieră pentru fanii festivalului Untold, piese care vor fi incluse în viitorul său album de studio.

Irina Rimes a fost invitată pe scenă de Steve Aoki

Steve Aoki, un DJ care face parte din povestea celor 9 ediții Untold, a urcat din nou pe scena principală a festivalului cu un set live memorabil: „Untold este casa mea departe de casă, iar să împărtășesc această piesă cu voi a fost un moment special. Din dragoste pentru fanii de aici, mi-am dorit să lucrez cu un artist român. E prima mea colaborare cu România, am făcut acest remix pentru „Dudadu” de la Irina Rimes, din dragoste pentru România".

Energia lui Aoki a dus distracția la nivelul următor, în prima zi a festivalului Untold. DJ-ul a avut torturi pregătite special pentru celebrul moment „Cake Me!”. Și Timmy Trumpet, australianul care ocupă locul 6 în Top 100 DJs, a generat o euforie incredibilă la scena principală a festivalului. DJ-ul care a găsit combinația perfectă, un DJ set plin de energie și instrumentul preferat, trompeta, le-a mărturisit fanilor că ei sunt „familie” pentru el. În set-ul său a inclus și o piesă românească a trupei Cargo, „Dacă ploaia s-ar opri”.

Purple Disco Machine, aflat pentru prima dată pe Cluj-Arena, a fost așteptat de fanii Untold cu mult entuziasm. Germanul a pregătit un set în care a inclus piesele cu care a ajuns în clasamentele internaționale, dar și producții în premieră din albumul „Paradise”, pe care-l va lansa în luna septembrie.

Artiștii de la Galaxy, Alchemy, Daydreaming, Fortune, Time, Tram și Retro au adunat zeci de mii de fani în prima zi de Untold.

Ce urmează vineri

În această seară, Mainstage-ul Untold va oferi cel mai așteptat show live al ediției de anul acesta cu legenda rock Lenny Kravitz. Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Lost Frequencies, Vama, Zerb și Almud sunt numele care vor entuziasma fanii de pe Cluj-Arena în a doua zi de festival. Accesul în festival se face începând cu ora 16:00.

Organizatorii au început deja pregătirile pentru ediția de anul viitor, când festivalul Untold va celebra a 10-a ediție aniversară. Acest eveniment special va aduce și mai multă magie, surprize și momente memorabile pentru toți participanții.

Pentru a marca această ocazie deosebită, creatorii Untold vor pune în vânzare primele abonamente pentru ediția 2025, începând de sâmbătă, 10 august 2024, de la ora 22:00.