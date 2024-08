Rețeta de succes Untold. Peste 420.000 de fani, investiție de peste 21 de milioane de euro și 70 de milioane aduși în Cluj INTERVIU

Clujul va beneficia de o nouă infuzie financiară. Managerul festivalului, Edi Chereji, anunță că peste 70 de milioane de euro vor intra în oraș cu ocazia Untold, al treilea cel mai bine cotat festival al lumii, care va avea loc la Cluj în perioada 8-11 august.

Anual, Untold aduce beneficii de zeci de milioane de euro pentru Cluj, iar ultima ediție, cea din 2023, a însemnat un plus de circa 70 de milioane de euro pentru oraș, spune, într-un interviu pentru „Adevărul”, directorul de comunicare al festivalului, Edi Chereji.

În afirmațiile sale, el se bazează pe cifrele oferite de analiștii unei importante bănci din România, partener oficial al festivalului, dar și pe studii efectuate de economiști independenți. Cu doi ani în urmă, în 2022, Clujul s-a ales cu 60 de milioane. Asta înseamnă un plus de 10 milioane de euro într-un an. Totuși, în acest an organizatorii nu se așteaptă ca această sumă să mai crească.

„Cred că tot cam pe aceeași sumă putem să mizăm și în 2024, având în vedere că oricum pare că a fost un an fiscal mai greu pentru toată lumea. În principiu, vom avea un număr similar de participanți și în acest an, cu siguranță că vom fi cam în aceeași zonă. Dacă, în schimb, vor fi oameni care vor consuma mai mult, asta se va regăsi și în banii care vor intra în oraș. Să nu uităm însă că în acest an am fost și un Campionatul European de fotbal, am avut echipa din acea Românie care a jucat acolo, iar noi știm că sunt mulți oameni au călătorit în Germania pentru a fi alături de tricolori, așa că s-ar putea să mai fi cheltuit ceva din bugetul de pregătit pentru distracția de vară”, spune Chereji.

Edi Chereji a vorbit și despre alte cifre care se învârt în jurul festivalului. Sumele investite, dar și desfășurarea de forțe impresionează. „Anul trecut am investit în festival 20 de milioane de euro, acum vom investi ceva peste 21 de milioane. Undeva la 15.000 de oameni sunt angrenați în organizarea festivalului. Aici vorbim de producție, voluntari, securitate, vânzători, curățenie. Sigur, acești 15.000 de oameni nu vor fi toți prezenți în același moment, pentru că în perioada celor 4 zile noi trebuie să asigurăm un flux de aproximativ 20 de ore, dacă nu chiar 24 de ore, așa că ei vor lucra în ture”, mai spune Chereji.

Capcana biletelor false

El a explicat și care este una dintre cele mai mari probleme care apar an de an. Biletele și abonamentele false se vând ca pâinea caldă, iar mulți oameni sunt astfel păgubiți.

„Celor care vor să vină la Untold le-aș recomanda, în primul rând, și asta e o recomandare pe care o reamintesc în fiecare an, să achiziționeze bilete și abonamente doar din canalele oficiale, sursele oficiale, pe care le găsiți pe untold.com.Să nu dea curs invitațiilor de a cumpăra bilete sau abonamente de pe tot felul de platforme, pentru că s-ar putea să fie păcăliți, iar asta s-a întâmplat de atâtea și atâtea ori. Din păcate, doar poliția poate să rezolve aceste cazuri, noi nu avem cum să-i ajutăm pe cei păgubiți”, spune Chereji.

El mai are și alte recomandări pentru festivalierii care vor umple până la refuz Cluj Arena și Sala Polivalentă. „A doua recomandare ar fi în ziua în care oamenii vor să vadă un anumit artist la scena principală, pe Cluj Arena, sau la Galaxy, pe scena de la Sala Polivalentă, să vină mai din timp și să nu se înghesuie în ultimele minute. Există riscul să ajungă prea târziu, iar noi suntem obligați să oprim accesul atunci când este atinsă capacitatea maximă, când toate locurile sunt ocupate”, explică el.

Cu această ocazie, Edi Chereji a ținut să lămurească și problema capacității maxime a stadionului Cluj Arena. Deși au apărut informații că pe stadion au asistat, la edițiile anterioare, la concerte, chiar și 115.000 spectatori, Chereji spune că, în realitate, pe arenă intră cel mult 65.000 de spectatori.

Swedish House Mafia și Sam Smith, în premieră în România

Doi dintre headlineri, Swedish House Mafia și Sam Smith, vor susține în premieră spectacole în România, la Untold. Deși Untold este cunoscut în special ca un festival de muzică electronică, printre artiști se număra an de an și muzicieni aparținând altor genuri muzicale, de la rock și până la latino.

„Sigur, dacă ar fi să recomand momente speciale, cred că în fiecare zi avem câte un moment special și cu siguranță fiecare va găsi artiști care să-i placă, dar momentul Swedish House Mafia care este de atâția și atâția ani așteptat în România poate fi un punct de reper. Mulți au așteptat ca legendara trupă să ajungă și în România. Ajung acum în sfârșit cu un show de festival, în condițiile în care ei fac foarte puține astfel de spectacole, iar până acum au ocolit România. Apoi, sâmbătă va fi show-ul lui Sam Smith, care va fi și el pentru prima dată în România”, mai spune Chereji.

El a oferit și câteva informații de culise. Spre exemplu, legendarul rocker Lenny Kravitz, singurul artist cu 4 premii Grammy consecutive la categoria „Best Male Rock Vocal Performance”, va stabili un record la Untold.

„Aș aminti și momentul Lenny Kravitz, care vine cu cea mai mare producție a unui artist pe care am avut-o până acum la Untold. Undeva la 12 tiruri vor aduce doar echipamentele sale”, punctează Chereji.

Untold, pe locul 3 la nivel mondial

Untold ocupa locul 3 în topul celor mai mari festivaluri din lume, după Tomorrowland și EDC Las Vegas. Realizat de publicația britanică DJ Mag, Top 100 Festivals evaluează cele mai mari 100 de festivaluri din întreaga lume. Clasamentul este construit pe baza voturilor primite din partea fanilor de festival și reflectă atât popularitatea cât și impactul pe care îl au aceste evenimente.

În 2024, Untold ocupă locul 3 în clasamentul cele mai impresionante festivaluri organizate la nivel internațional. Festivalul din Cluj-Napoca, ajuns la a 9-a ediție, a reușit să se poziționeze ca unul dintre cele mai importante evenimente muzicale internaționale. Astfel, Untold a devansat festivaluri cu tradiţie precum ULTRA Music (Miami) Coachella, Glastonbury, EDC Las Vegas, Lollapalooza, Sziget, Amsterdam Music Festival, Sunburn, Burning Man, Parookaville sau Mysteryland. La ediția din 2023 a festivalului Untold au participat peste 420.000 de fani din toată lumea.

Pentru cea de-a 9-a ediție creatorii Untold pregătesc fanilor o nouă experiență alături de cele mai mari nume din industria muzicală: Lenny Kravitz, Sam Smith, Louis Tomlinson, Burna Boy, Tom Grennan și cei mai mari DJ ai lumii: Swedish House Mafia, Martin Garrix, FISHER, Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Carl Cox, Black Coffee, Solumun și mulți alții.