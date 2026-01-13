Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a surpins într-un interviu când a afirmat că susține unirea țării sale cu România. Analistul politic Cristian Hrițuc explică mesajul pe care ar fi vrut să-l transmită lidera de la Chișinău și vorbește despre șansele ca România și Moldova să redevină o singură țară.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, își dorește unirea cu România. A spus-o cu subiect și predicat, într-o discuție cu doi jurnaliști britanici, Rory Stewart and Alastair Campbell. „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”, a spus Maia Sandu, spre surprinderea analiștilor politici.

Analistul politic Cristian Hrițuc a urmărit-o cu atenție în ultimii ani pe președinta Republicii Moldova și are o explicație pentru această declarație.

„Este adevărat, declarația Maiei Sandu este una curajoasă și oarecum surprinzătoare, dacă o judecăm în comparație cu poziționările ei pe ceea ce înseamnă «tema unuionistă» în Republica Moldova. De-a lungul timpului, Maia Sandu a avut poziții corecte din punct de vedere politic, având grijă să nu deranjeze electoratul statalist. Tot timpul, președinta a mers pe linia pe care o are și MAE român: avem o relație «bazată pe comuniunea de istorie, limbă și valori între cele două state». Acum, pare că a făcut un pas în față și și-a asumat ceva mai mult, iar asta vine la puțin timp după ce Nicușor Dan a spus același lucru, într-o conferință de presă”, a spus Hrițuc.

Analistul consideră că declarația președintei Republicii Moldova nu a fost o „scăpare” în timpul unui interviu.

„Cine o cunoaște pe Maia Sandu știe că aceasta nu are «scăpări» în interviuri și nu spune decât ce vrea să spună. Știe foarte bine cum să abordeze un interviu, are experiență și nu poți scoate de la ea o știre decât dacă vrea să o dea”, a mai spus el.

Cristian Hrițuc a oferit și o posibilă cheie în baza căreia poate fi interpretată această declarație.

„Revenind la declarație, ea nu trebuie privită doar prin prisma titlului, ci trebuie luată în ansamblu. Iar aceasta sună în felul următor: «Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană. Dar, ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, însă există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea.» Realist vorbind, în acest moment, Maia Sandu spune că nu putem vorbi despre un referendum care să obțină o majoritate”, a explicat el.

Însă mai există o nuanță la care se referă analistul politic. Maia Sandu ar lua în calcul, spune el, unificarea cu România pentru cazul în care Republica Moldova nu va reuși să se integreze în Uniunea Europeană.

„Dar mai este un mare «dar»: «Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană». În această declarație cred că avem deja exprimată o nouă stare de lucruri. După cum sună această afirmație, reală în fond, cred că pentru prima oară, la nivelul statului moldovean, se analizează și un scenariu alternativ: ce se întâmplă în cazul în care obiectivul de aderare la UE nu va putea fi atins. Este prima dată când, de la nivelul președinției, se dă un semnal de acest fel: suntem un stat mic și este greu să ne păstrăm suveranitatea dacă nu vom fi parte a unei familii mai mari. Și este bine că este așa, pentru că observăm că, la nivel mondial, lucrurile sunt într-o reașezare totală. Moldova a rezistat până acum în fața războiului hibrid, dar acesta nu se oprește și nu se va opri, iar din acest an s-a intrat într-o altă etapă”, a mai explicat Hrițuc.

Problema este că în Republica Moldova Maia Sandu nu are un politician de calibrul ei pentru a-i succede, iar acesta ar putea să constituie o mică problemă în ce privește capacitatea țării de a se reforma și a se integra în Uniunea Europeană.

„Maia Sandu este la al doilea mandat, nu există încă și, probabil, nu va apărea prea curând un «urmaș» al actualei președinte, iar, ca să fim corecți, nu există nicio garanție reală că toate statele din UE vor fi de acord cu intrarea Moldovei în familia europeană. Dacă va fi vreodată să existe un referendum pentru reunificare, atunci acesta trebuie și pregătit. Pregătirea începe din momentul în care spui: unde ești, care este situația ta de facto și ce variante ai”, a încheiat Cristian Hrițuc.