search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Unirea României cu Moldova: cum trebuie citită declarația Maiei Sandu. „Din acest an s-a intrat într-o altă etapă”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a surpins într-un interviu când a afirmat că susține unirea țării sale cu România. Analistul politic Cristian Hrițuc explică mesajul pe care ar fi vrut să-l transmită lidera de la Chișinău și vorbește despre șansele ca România și Moldova să redevină o singură țară.

Maia Sandu a surprins cu declarația despre unire. FOTO: Profimedia
Maia Sandu a surprins cu declarația despre unire. FOTO: Profimedia

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, își dorește unirea cu România. A spus-o cu subiect și predicat, într-o discuție cu doi jurnaliști britanici, Rory Stewart and Alastair Campbell. „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”, a spus Maia Sandu, spre surprinderea analiștilor politici. 

Analistul politic Cristian Hrițuc a urmărit-o cu atenție în ultimii ani pe președinta Republicii Moldova și are o explicație pentru această declarație. 

„Este adevărat, declarația Maiei Sandu este una curajoasă și oarecum surprinzătoare, dacă o judecăm în comparație cu poziționările ei pe ceea ce înseamnă «tema unuionistă» în Republica Moldova. De-a lungul timpului, Maia Sandu a avut poziții corecte din punct de vedere politic, având grijă să nu deranjeze electoratul statalist. Tot timpul, președinta a mers pe linia pe care o are și MAE român: avem o relație «bazată pe comuniunea de istorie, limbă și valori între cele două state». Acum, pare că a făcut un pas în față și și-a asumat ceva mai mult, iar asta vine la puțin timp după ce Nicușor Dan a spus același lucru, într-o conferință de presă”, a spus Hrițuc.

Analistul consideră că declarația președintei Republicii Moldova nu a fost o „scăpare” în timpul unui interviu.

„Cine o cunoaște pe Maia Sandu știe că aceasta nu are «scăpări» în interviuri și nu spune decât ce vrea să spună. Știe foarte bine cum să abordeze un interviu, are experiență și nu poți scoate de la ea o știre decât dacă vrea să o dea”, a mai spus el.

Cristian Hrițuc a oferit și o posibilă cheie în baza căreia poate fi interpretată această declarație.

Revenind la declarație, ea nu trebuie privită doar prin prisma titlului, ci trebuie luată în ansamblu. Iar aceasta sună în felul următor: «Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană. Dar, ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, însă există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea.» Realist vorbind, în acest moment, Maia Sandu spune că nu putem vorbi despre un referendum care să obțină o majoritate”, a explicat el.

Însă mai există o nuanță la care se referă analistul politic. Maia Sandu ar lua în calcul, spune el, unificarea cu România pentru cazul în care Republica Moldova nu va reuși să se integreze în Uniunea Europeană.

Dar mai este un mare «dar»: «Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană». În această declarație cred că avem deja exprimată o nouă stare de lucruri. După cum sună această afirmație, reală în fond, cred că pentru prima oară, la nivelul statului moldovean, se analizează și un scenariu alternativ: ce se întâmplă în cazul în care obiectivul de aderare la UE nu va putea fi atins. Este prima dată când, de la nivelul președinției, se dă un semnal de acest fel: suntem un stat mic și este greu să ne păstrăm suveranitatea dacă nu vom fi parte a unei familii mai mari. Și este bine că este așa, pentru că observăm că, la nivel mondial, lucrurile sunt într-o reașezare totală. Moldova a rezistat până acum în fața războiului hibrid, dar acesta nu se oprește și nu se va opri, iar din acest an s-a intrat într-o altă etapă”, a mai explicat Hrițuc.

Problema este că în Republica Moldova Maia Sandu nu are un politician de calibrul ei pentru a-i succede, iar acesta ar putea să constituie o mică problemă în ce privește capacitatea țării de a se reforma și a se integra în Uniunea Europeană.

„Maia Sandu este la al doilea mandat, nu există încă și, probabil, nu va apărea prea curând un «urmaș» al actualei președinte, iar, ca să fim corecți, nu există nicio garanție reală că toate statele din UE vor fi de acord cu intrarea Moldovei în familia europeană. Dacă va fi vreodată să existe un referendum pentru reunificare, atunci acesta trebuie și pregătit. Pregătirea începe din momentul în care spui: unde ești, care este situația ta de facto și ce variante ai”, a încheiat Cristian Hrițuc.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Avem un președinte țară
gandul.ro
image
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
mediafax.ro
image
A ajuns la închisoare după ce l-a șantajat pe prietenul lui Radu Drăgușin! Vedeta din fotbal care a ajuns să fie amenințată de o tânără de 20 de ani
fanatik.ro
image
Mister macabru într-o comună italiană, 14 morți în doar 10 zile. „Capelele funerare sunt pline”, anunță primarul
libertatea.ro
image
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
digi24.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
„L-au împușcat în inimă și i-au zdrobit capul. Au spus că a căzut de la înălțime”. Morgile din Iran sunt pline cu cadavrele tinerilor
antena3.ro
image
Primul aliment analizat în laborator care nu este nici falsificat, nici cu bacterii
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
cancan.ro
image
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
prosport.ro
image
De ce ar trebui caloriferele setate mereu la nivelul 3, potrivit specialiștilor
playtech.ro
image
Alexandru Roșca, interviu cu cărțile pe față din cantonamentul lui Dinamo: „Ne gândim la titlu!”. Ce spune despre FCSB: „Devenise enervant”. Video exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Zi liberă miercuri, 14 ianuarie 2026, pentru elevi. Ministerul Educației a DAT ORDINUL
romaniatv.net
image
Bani gratis de la AFIR. Românii pot obține 300.000 de euro
mediaflux.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Rețeta de sarmale grecești. Cum se prepară Dolmades
click.ro
image
Ce pensie încasează Aurel Pădureanu. Văduvul Corneliei Catanga primește ajutor financiar: „Mi-a venit întreținerea 800 de lei la două persoane. E foarte greu!”
click.ro
image
Cum a topit Romanița Iovan 24 de kilograme în jumătate de an: „Un mic truc este carafa cu apă în care se pune un ban sau o linguriţă de argint”
click.ro
1 cine e razvan banica jpg jpeg
Cine e şi cu ce se ocupă Răzvan Bănică. Se înrudeşte cu Ştefan Bănică şi recent a cerut-o în căsătorie pe Sandra Izbaşa
okmagazine.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„La Măruță”, eliminată din grilă de Inteligența Artificială. Ce nu se știe despre întreruperea emisiunii
image
Rețeta de sarmale grecești. Cum se prepară Dolmades

OK! Magazine

image
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane

Click! Pentru femei

image
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?