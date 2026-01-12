search
Exclusiv Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care Europa avea nevoie”

0
0
Publicat:

Emmanuel Macron insistă să negocieze cu Vladimir Putin, într-un moment în care Uniunea Europeană nu mai are canale de negociere cu Moscova. Expertul în securitate Claudiu Degeratu consideră că Macron își asumă rolul de lider de care UE are nevoie ca să intre la masa negocierilor.

Macron și Putin au avut o relație bună înainte ca Rusia să atace Ucraina. FOTO: EPA
Macron și Putin au avut o relație bună înainte ca Rusia să atace Ucraina. FOTO: EPA

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un nou semnal spre Kremlin, prin care își exprimă intenția de a discuta cu omologul său rus, Vladimir Putin. Liderul de la Palatul Élysée face un pas în față, într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă fără succes să devină parte a negocierilor de pace pentru Ucraina.

Ultima dată când cei doi șefi de stat au discutat s-a întâmplat pe 1 iulie 2025. Discuțiile de atunci au vizat două subiecte majore de securitate internațională: războiul din Ucraina și programul nuclear al Iranului, potrivit unui comunicat oficial al Palatului Élysée. A fost și convorbirea care a marcat o reluare a contactului direct între un lider vest-european și președintele rus, în condițiile în care anterior majoritatea țărilor NATO și-au întrerupt orice fel de comunicare cu Kremlinul după invadarea Ucrainei, la 24 februarie 2022.

Totuși, discuția dintre cei doi șefi de stat din 1 iulie nu a mai fost urmată și de altele, însă Emmanuel Macron vrea să schimbe lucrurile. După ce a transmis un mesaj anterior pentru Putin, exprimându-și disponibilitatea de a negocia cu acesta, răspunsul Mosovei nu a întârziat. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a transmis chiar în ultimele zile ale anului recent încheiat deschiderea lui Putin pentru noi discuții cu Macron. La mijlocul acestei săptămâni, la Paris, Emmanuel Macron a ținut să retransmită semnalul, într-un interviu pentru presa franceză.

Semnalul transmis lumii de Franța

Claudiu Degeratu, expert în securitate și fost șef al Secției de Apărare din cadrul Delegației Permanente a României la Sediul NATO din Bruxelles, explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, demersul lui Emmanuel Macron și șansele ca acesta să ducă la un rezultat bun în Ucraina, dar și cum trebuie decriptat la București planul liderului francez.

„Putin a respins până acum planul Franței și al Coaliției de Voință pentru a pregăti o forță de menținere a păcii sau de asigurarea garanților pentru Ucraine. Și cu toate clarificările de la Paris privind faptul că forța va fi post-conflict și după stabilirea, să zicem, unei perioade de încetarea focului, am văzut, Federația Rusă a respins ideea. Ori, acum, Macron încearcă să promoveze această soluție pentru că, înțeleg, partea americană nu o exclude, o ia în calcul, dar Washingtonul nici nu susține propunerea europeană direct în discuțiile cu Moscova. Partea americană a lăsat Europa să-și promoveze contribuția la planul de pace direct la Moscova. Iar Macron vrea acum să discute direct cu Putin, să-i prezinte concluziile după întâlnirea de la Paris și să negocieze”, spune Degeratu.

Dincolo de discuțiile despre Ucraina, Franța are și alte dosare deschise sau pe care așteaptă să le redeschidă în discuțiile cu Moscova. Un exemplu este legat de situația din Africa, unde Rusia a sprijinit și chiar a împins o serie de state africane să rupă legăturile privilegiate cu Franța.

Macron e liderul de care Europa avea nevoie

„Inerent la o asemenea tentativă de negociere directă franco-rusă, se aduc în discuție mai multe subiecte. Și nu putem exclude ca să existe un pachet de negociere evident cu subiectele propuse de Moscova și cu subiectele propuse de Franța. Și Franța se așteaptă să apără și această situație în care se discută un pachet de negociere”, mai spune expertul.

În opinia sa, Macron începe să fie liderul de care Uniunea Europeană avea nevoie. Spre deosebire de președinta Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen, dar și de cancelarul german Friedrich Merz, Emmanuel Macron reușește o politică mult mai coerentă și curajoasă și este un vârf de lance al Bruxelles-ului.

„Dacă ne uităm la conjunctură, da, Emmanuel Macron rămâne liderul care chiar dă claritate strategică, orientare, a găsit un mecanism de mobilizare la nivel european și internațional și își asumă un plan de mai lungă durată pe zona aceasta. Nu prea există alți candidați în afară de Macron la a fi definit ca fiind liderul european în acest moment. Doamna Ursula von der Leyen și domnul Friedrich Merz au avut și ei această ocazie în ultimii ani și nu au reușit să facă acest lucru”, punctează Claudiu Degeratu.

Claudiu Degeratu. FOTO: Arhivă personală
Claudiu Degeratu. FOTO: Arhivă personală
Citește și: România, în pericol? Firele invizibile ale noii ordini mondiale care ne leagă direct de Ucraina și Venezuela

El este convins că Emmanuel Macron va avea susținerea Bruxelles-ului, chiar dacă până în prezent decizia sa de a redeschide canalele de negociere cu Rusia nu au fost urmate și de Comisia Europeană.

„Nu e o tentativă solitară, nu se află neapărat pe cont propriu cât eu sunt convins că Macron are și un mandat din partea Bruxelles-ului. Asta nu înseamnă că formal ar trebui să ne așteptăm să o vedem și pe doamna Von der Leyen să urmeze aceeași politică”, mai afirmă Degeratu.

Chiar și așa, noua misiune pe care Macron și-o asumă, aceea de a-l convinge pe Putin să pună capăt războiului, se anunță dificilă. Singurul lider de calibru care a încercat același lucru, Donald Trump, nu a avut până în prezent câștig de cauză.

Argumentele lui Macron 

De altfel, Emmanuel Macron, la fel ca și Donald Trump și fostul cancelar german, Angela Merkel, a avut o relație în general bună cu Vladimir Putin. Totuși, după invadarea Ucrainei, relațiile franco-ruse s-au deteriorat brusc și au ajuns la un nivel comparabil cu cel din timpul Războiului Rece.

„E greu de estimat în contextul actual în ce măsură va reuși Macron să-l convingă pe Putin. E greu pentru că s-au întâmplat multe de la momentul în care relația celor doi era funcțională. Practic, au fost adăugate multe elemente, dar amândoi sunt lideri politici care au capacitatea de a se adapta la noul context. Iar dacă încep să apare elemente de gestionare a unui plan de pace comun, atunci e posibil să se realizeze din nou o comunicare funcțională între cei doi. Și ar putea fi poate chiar acesta imboldul de care au nevoie discuțiile de pace pentru a se dinamiza”, adaugă Degeratu.

Claudiu Degeratu consideră că Macron are argumente pentru a încerca o negociere reușită.

„Emmanuel Macron cred că este liderul de care Europa ar avea nevoie în momentul ăsta, cea mai bună soluție în acest moment. Acum, în ce privește negocierile cu Putin, Macron poate veni cu câteva concesii pentru Rusia. Sunt multe, pot fi multe în pachetul de negocieri. Franța are capacitatea să dezvolte o agendă de negociere economică consistentă cu Federația Rusă și în relație mai ales cu politica europeană privind piața europeană și accesul Federației Ruse. Ar putea fi abordate cu această ocazie problema sancțiunilor, dar și cea a mecanismelor financiare de control asupra activității economice a Moscovei”, explică Degeratu.

Ce are de făcut România

În ce privește România, Claudiu Degeratu este convins că gestul lui Macron nu ia prin surprindere autoritățile de la București. Iar decizia lui Macron de a negocia cu Rusia nu poate fi privită decât ca un pas înainte spre pace, chiar dacă nu există garanții că se va ajunge curând aici.

Citește și: Pericolul din umbră care pândește România. „Tot ce se întâmplă acum e consecința unui model complet greșit”

„România trebuie să se pregătească pentru mai multe scenarii și asta sunt convins că se întâmplă. Acum, ce abordare strategică va avea România în cazul unui scenariu de negociere care avansează între, să zicem, Franța și Moscova e greu de anticipat. Probabil că vom fi tot prudenți”, susține el.

În ce privește scenariile viitoare, Claudiu Degeratu vede trei direcții în care ar putea să ducă negocierile pentru pare.

Scenariile negocierilor

„Un prim scenariu ar fi că aceste negocieri nu vor evolua deloc. Al doilea scenariu pe care îl văd, cel mai realist, este o negociere fragmentată care să dureze mai mult timp, nu una accelerată. Un altul ar putea să fie nu o negociere, ci un fel de mediere probabil în care să se implice americanii între Paris și Moscova sau, de fapt, între Europa și Moscova”, mai spune Degeratu.

Pentru Uniunea Europeană, există de acum câteva soluții clare. Iar cea mai bună decizie ar fi ca Bruxelles-ul să continue să gireze acțiunile lui Macron.

„Trebuie să ne uităm la această echilibrare în relația între Statele Unite, Europa și Moscova. Iar noi, europenii, trebuie să venim cu inițiativele noastre, să avem niște planuri concrete și să dezvoltăm propriile inițiative în relație cu Moscova. În ce privește România, este de anticipat că va urma calea decisă la nivelul coaliției de voință. Dar ce e cu adevărat important, acum ceea ce funcționează este coaliția de voință, precum și canalul franco-american de discuție și probabil următor va fi canalul franco-rusesc”, încheie Claudiu Degeratu.

