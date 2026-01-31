Unde s-ar ascunde, de fapt, Abdullah Ataș — milionarul care a omorât un polițist și a evadat

Apar tot mai multe informații cu privire la evadarea cetățeanului turc Abdullah Ataș din penitenciarul Rahova. Acesta ar fi trecut deja granița și este posibil să fi rămas în Bulgaria sau să fi trecut în Grecia, state aflate în spațiul Schengen, unde ar aștepta ca situația să se calmeze.

Abdullah Ataș, omul de afaceri turc care l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu și care a evadat din închisoare, a avut la dispoziție tot timpul pentru a găsi resursele necesare să fugă din țară, strângând peste 20 de permisii. Anchetatorii analizează acum posibilitatea ca cetățeanul turc să fi fost ajutat de membri ai comunității sale din România, relatează TVR.

Deși avea deja aprobată o permisie de patru zile pentru luna februarie — fapt ce ar sugera o anumită incertitudine privind reușita planului său — evadarea fusese, în realitate, minuțios pregătită. Conform experților din sistem, acesta a știut să pozeze într-un deținut model pentru a obține recompense, mascându-și adevăratele intenții.

„Acest criminal de polițiști a păcălit conducerea Penitenciarului Rahova, a plecat de 21 de ori și iată că la a 22-a plecare nu s-a mai întors. Am discutat și cu Administrația Penitenciarelor, și cu conducerea Rahova, și acesta a avut un comportament exemplar în penitenciar”, a explicat Cosmin Dorobanțu, președinte Federația Sindicatelor din ANP pentru TVR.

Sunt acum verificate toate pesoanele cu care s-a întâlnit deținutul în timpul permisiilor, fiind avută în vedere și varianta în care Ataș ar fi cumpărat documente false. Potrivit unor surse judiciare, poliția bulgară a găsit o imagine cu el, în timp ce se afla în țara vecină. Asttfel că este luată în calcul varianta ca acesta să fi trecut deja granița României, însă nu este clar deocamdată dacă a părăsit sau nu și țara vecină.

„Nu figurează în evidențele poliției bulgare ca a ieșit din țara respectivă. Colegii noștri care fac documentarea se ocupă și de celelalte momente când a fost în învoire. Trebuie să clarificăm persoanele cu care s-a întâlnit, dacă a primit sprijin”, a precizat Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI.

Condamnat pentru omor calificat, după ce a lovit intenționat un polițist

Amintim că Abdullah Atas, condamnat la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat, este în prezent dat în urmărire națională, după ce nu a revenit dintr-o permisie acordată între 23 și 26 ianuarie 2026.

Milionarul a fost găsit vinovat că în noaptea de 2 spre 3 august 2015 s-a urcat băut la volan și a lovit cu mașina un agent de poliție care i-a făcut semn să oprească.

Ministerul Justiției a anunțat că a dispus de urgență un control la Penitenciarul București-Rahova, după evadarea afaceristului.