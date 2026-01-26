Ministerul Justiției a dispus de urgență un control la Penitenciarul Rahova, după evadarea afaceristului turc

Ministerul Justiției a anunțat luni că a dispus de urgență un control la Penitenciarul București-Rahova, după evadarea afaceristului turc Abdullah Atas, care a omorât un polițist.

"Ministerul Justiției informează că, în urma situației generate de evadarea deținutului Atas Abdullah, de origine turcă, aflat în custodia Penitenciarului București-Rahova, a dispus declanșarea de urgență a unui control la unitatea penitenciară în cauză", a transmis Ministerul Justiției printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, controlul este efectuat prin Corpul de control al ministrului, având ca obiect verificarea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, respectarea procedurilor legale și administrative, precum și modul de îndeplinire a atribuțiilor de către personalul responsabil.

Ministerul Justiției subliniază că va analiza cu maximă seriozitate rezultatele controlului și va dispune măsurile legale care se impun, în vederea clarificării situației și prevenirii unor astfel de incidente pe viitor.

"Ministerul Justiției reafirmă angajamentul ferm pentru respectarea legalității, siguranța sistemului penitenciar și informarea corectă a opiniei publice", se mai arată în comunicat.

Amintim că Abdullah Atas, condamnat la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat, este în prezent dat în urmărire națională, după ce nu a revenit dintr-o permisie acordată între 23 și 26 ianuarie 2026. Polițiștii l-au căutat la domiciliul său din Voluntari, însă fără succes, și au demarat verificări pentru localizarea sa.

Potrivit ultimelor informații, afaceristul turc ar fi reușit să iasă din România și s-ar afla în Turcia.

Abdullah Atas, cunoscut în trecut ca "Regele veiozelor", a fost condamnat în 2017 la peste 22 de ani de închisoare după ce, în 2015, a lovit intenționat cu mașina polițistul Gheorghe Ionescu, agent al Brigăzii Rutiere, în timpul unui filtru de control în trafic. Polițistul a fost târât pe o distanță de aproximativ 350 de metri și a decedat la spital la trei săptămâni după incident.