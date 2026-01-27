Fuga milionarului turc zguduie ANP. Șeful Penitenciarelor, Bogdan Burcu, recunoaște că a aprobat personal permisia de trei zile

Bogdan Burcu, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, a recunoscut că a aprobat personal permisia de trei zile pentru Atas Abdullah, turcul condamnat la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea unui polițist, care nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova. Acesta a fugit în Turcia.

Șeful Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Bogdan Burcu, a confirmat că el este cel care a aprobat personal ultima permisie a deținutului, cunoscut în spațiul public drept „regele veiozelor din România”, care a fugit ulterior în Turcia.

Întrebat la Digi 24 cine a aprobat concret ultima permisie de trei zile, șeful ANP a răspuns: „subsemnatul”.

Potrivit acestuia, permisiunile de ieșire se acordă după un proces complex de analiză.

„Se face o propunere de către cei care lucrează direct cu deținutul – șef de punct de lucru, educator, psiholog sau asistent social. Aceasta este avizată de șeful secției, apoi de o comisie formată din directorul penitenciarului și cei doi directori adjuncți. Pentru permisiunile mai mari de o zi, dosarul ajunge la ANP și este aprobat de directorul general”, a explicat Burcu.

Întrebat dacă a avut vreun aviz negativ din partea comisiilor de pe circuitul de aprobare, în contextul în care, luni seară, Sindicatul Naţional Poliţia Penitenciară (SNPP) susţinea că ar fi aprobat permisia „în ciuda avizelor negative ale structurilor de specialitate din subordine, cu o singură excepţie”, șeful ANP a răspuns că este „posibil să fi existat un aviz negativ”.

Reprezentanții penitenciarului au anunțat că Atas Abdullah a primit, în ultimii ani, 24 de permisii și 72 de recompense.

Șeful ANP a justificat decizia acordării unei permisiuni de trei zile unui condamnat la 22 de ani și 10 luni de închisoare prin standardele europene. „Ne ghidăm după recomandările CPT și CEDO, care spun că inclusiv în cazul pedepselor lungi trebuie să existe măsuri progresive de contact cu comunitatea”, a spus Burcu.

Despre Atas Abdullah, Burcu a declarat că a avut o comportare exemplară în detenție.

„Deținutul a avut o conduită constant pozitivă, a fost recompensat pentru implicarea în activități productive, educative și de reintegrare socială. A participat la ieșiri în comunitate și la activități terapeutice”, a precizat directorul ANP.

În prezent, cazul este verificat de Corpul de Control al Ministerului Justiției.

„L-am rugat pe domnul ministru să dispună verificări. Dacă vor exista deficiențe, persoanele vinovate vor răspunde, inclusiv eu, dacă va fi cazul”, a afirmat Burcu.