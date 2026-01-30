Criminalul evadat Abdullah Atas îl colinda pe Patriarhul Daniel, alături de directorul ANP: „Au trecut 4 zile de la fuga criminalului”. Reacția Bisericii Ortodoxe

Sindicatul Europol a transmis că Atas Abdullah, cetățeanul turc dat în urmărire națională după ce nu a revenit dintr-o permisie acordată în perioada 23–26 ianuarie 2026, a beneficiat de zeci de permisii și că, până în prezent, nu există o explicație publică privind acordarea acestora.

Reprezentanții sindicatului au publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care acesta apare alături de Patriarhul Daniel.

Amintim că Abdullah Atas, cunoscut în trecut ca „Regele veiozelor”, a fost condamnat în 2017 la peste 22 de ani de închisoare după ce, în 2015, l-a lovit intenționat cu mașina pe polițistul Gheorghe Ionescu, agent al Brigăzii Rutiere, în timpul unui filtru de control în trafic.

Polițistul a fost târât pe o distanță de aproximativ 350 de metri și a decedat la spital, la trei săptămâni după incident.

Potrivit ultimelor informații, afaceristul turc ar fi reușit să iasă din România și s-ar afla în Turcia. Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Bogdan Burcu, precizase anterior că a aprobat personal permisia de trei zile pentru Atas Abdullah.

„Am greșit. Am dezinformat. Ne corectăm! Într-o postare anterioară despre permisia criminalului turc care l-a spulberat pe colegul nostru «Dulăul» – Gheorghe Ionescu, circulând cu peste 180 km/h prin București și având aproape 2‰ alcool, am spus că a beneficiat de 10 permisii. Adevărul este mult mai grav. NU 10. CI 24 DE PERMISII.

Cel din imagine este Geo Burcu, actualul împuternicit (fără concurs) director general al Administrația Națională a Penitenciarelor. Anterior? Tot împuternicit (tot fără concurs) director al Penitenciarului Rahova. Exact locul unde criminalul turc a fost încarcerat după condamnare.

Coincidență? Sau sistem?

Când era «doar» șef la Rahova, îi acorda din pix zeci de permisii de o zi (aprobate local). După ce a ajuns șef peste tot sistemul penitenciar, i-a dat «arkadaşului» său 2, 3, chiar 4 zile de permisie «Arkadaş» = prieten / tovarăș (în turcă). Numele «arkadaşului»: Abdullah Ataș. Deasupra lui Geo Burcu? Nimeni”, scrie sindicatul.

Sindicatul Europol explică că în imaginea publicată apar condamnatul și șeful ANP, Abdullah Atas și Patriarul Daniel, sugerând că acesta i-ar fi aprobat o permisie de 3 zile pentru o vizită la Patriarhie.

„În fotografia atașată îl vedeți pe «arkadaş», criminalul turc, alături de Geo Burcu, cel care conduce azi ANP-ul și care i-a aprobat permisia de 3 zile (a 24-a) într-o «banală» vizită la Patriarhul României.

Pentru că la Penitenciarul Rahova minunile sunt la tot pasul: musulmanul Abdullah s-ar fi convertit brusc la ortodoxie doar-doar să mai iasă la o colindă, un pelerinaj, o plimbare. Au trecut 4 zile de la fuga criminalului. Nicio explicație. Nicio demisie. Nicio asumare. Doar tăcere.

P.S. Oare cât rahat turcesc sau câte concedii în Turcia trebuie să oferi ca să primești 24 de permisii, după ce ai omorât un polițist cu mașina?”, adaugă sindicatul.

Cum răspunde Patriarhia Română

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, a transmis că după dispariția deținutului din permisie, a apărut un material critic care invocă o fotografie de grup făcută în urmă cu patru ani, când acesta participase la un concert de colinde la Reședința Patriarhală.

Acesta subliniază că era doar o poză de grup și că abia un an mai târziu deținutul ar fi folosit acea fotografie, alături de alte dovezi, pentru a solicita un regim de detenție diferit, sugerând că legătura dintre Patriarhie și situația actuală este forțată.

„Aflăm astăzi că un deținut este dat dispărut după ce nu a mai revenit dintr-o permisie. Imediat apare un material denigrator în care ni se spune că acum 4 ani (!!!) ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători alcătuit din deținuți ai Penitenciarului Rahova, care au susținut un scurt concert de colinde la Reședința Patriarhală și, la final, ar fi apărut într-o fotografie de grup realizată cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Să reținem acest aspect: o fotografie de grup. Ulterior, la un an distanță (!) de la acest eveniment, deținutul ar fi folosit mai multe dovezi care să-i susțină cauza pentru a primi un regim de detenție diferit, printre care și această fotografie.”

Purtătorul de cuvânt adaugă că fotografia de grup făcută cu un cor de colindători format din deținuți nu dovedește nicio favorizare individuală și că Patriarhia nu poate fi făcută responsabilă nici pentru componența acelui grup, nici pentru faptul că, ulterior, un deținut a folosit acea fotografie în demersurile sale din penitenciar.

„Există acțiuni social-filantropice ale Bisericii care au loc în penitenciare, la fel cum există preoți capelani care-și desfășoară misiunea aici și care răspund nevoilor spirituale ale celor încarcerați.

Toate se bazează pe cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos: «în temniță am fost și ați venit la Mine» (Matei 25, 36). Oare toate aceste aspecte pot fi încadrate vreodată la favorizarea deținuților și nu privite drept ceea ce sunt, adică mijloace în vederea îndreptării și recuperării lor în beneficiul societății?”, subliniază Adrian Agachi.

Încheie prin a spune că nu poți cere Patriarhiei să prevadă viitorul și să știe dinainte cine va ajunge problematic, critică apariția repetată a unor titluri considerate tendențioase la adresa Patriarhiei și precizează că fotografia invocată provine, de fapt, de la un eveniment religios oficial.

„Putem cel mult să ne asumăm vina că nu suntem „văzători cu duhul”, la fel cum cei care susțin fractura logică de mai sus pot să-și atribuie sintagma de „profeți ai trecutului”.

A mai trecut o zi. A mai apărut un titlu scandalos la adresa Patriarhiei Române și întâistătătorului ei. Ce mai este nou sub soare?

PS: Fotografia de mai jos este de la sfințirea capelei Penitenciarului Rahova din București”, conchide acesta.