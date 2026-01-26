Deținut condamnat pentru omor, dat în urmărire după ce nu s-a mai întors din permisie

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a fost sesizată, la data de 26 ianuarie 2026, de către Penitenciarul București-Rahova cu privire la dispariția unui deținut de naționalitate turcă, care nu s-a mai întors în penitenciar după expirarea unei permisii.

UPDATE: Penitenciarul i-a mai dat și alte permisii

Potrivit informațiilor obținute pe surse, bărbatul, încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, din anul 2015, a mai beneficiat și în trecut de permisii, fără ca până acum să fi fost înregistrate incidente sau abateri disciplinare, revenind de fiecare dată în penitenciar la termenul stabilit.

Știre inițială

Potrivit informațiilor oficiale, este vorba despre Atas Abdullah, aflat în detenție pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Acesta a beneficiat de permisie în perioada 23–26 ianuarie 2026, însă la finalul intervalului stabilit nu s-a prezentat înapoi la unitatea de detenție.

În urma sesizării, polițiștii au efectuat verificări la domiciliul indicat al bărbatului, situat în orașul Voluntari, județul Ilfov, însă acesta nu a fost găsit.

Autoritățile au demarat procedurile specifice pentru identificarea și localizarea persoanei, fiind desfășurate activități operative în acest sens. Verificările sunt în curs, iar cazul este tratat cu prioritate.