Un vânător a rămas fără arme, după ce şi-a pierdut cartuşele la o partidă autorizată. Ce sancțiuni a mai primit

Un vânător de 44 de ani, din judeţul Teleorman, a rămas fără dreptul de a deţine, purta şi folosi arme pentru următoarele şase luni, după ce a pierdut un rucsac în care se aflau 12 cartuşe. Bărbatul participase la o partidă de vânătoare autorizată în comuna Largu, judeţul Buzău.

Cartușe de vănătoare Foto: Poliția Română

Incidentul a avut loc în localitatea Largu, județul Buzău, unde un localnic a sesizat Poliţia, după ce a găsit un ghiozdan care conţinea mai multe cartuşe

Potrivit IPJ Buzău, poliţiştii din cadrul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au început verificările şi au reuşit să identifice proprietarul muniţiei: un bărbat de 44 de ani, din Teleorman, care participase în cursul zilei la o partidă de vânătoare autorizată.

La finalul activităţii, şi-ar fi lăsat din neatenţie ghiozdanul pe plafonul autoturismului şi ar fi plecat fără să observe că nu şi-a luat bagajul.

În rucsac se afla o centură de vânătoare cu 12 cartuşe, care au fost ulterior recuperate de poliţişti.

Bărbatul a fost chemat la sediul IPJ Buzău, unde a fost sancţionat contravenţional pentru pierderea muniţiei aferente armelor sale.

În plus, poliţiştii au dispus suspendarea, pentru şase luni, a dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor, precum şi confiscarea cartuşelor.