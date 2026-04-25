Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător. „Unul era atât de bătrân că îi ajungeau colții la pământ”

Ion Țiriac, cel mai cunoscut vânător al țării, are o carieră de 60 de ani în acest domeniu. Miliardarul de 87 de ani, posesor al mai multor proprietăți de lux în Africa, de dezvăluit câți elefanți a împușcat în viața sa.

„Vreau să fac Muzeul Animalelor. Îl fac lângă cel al mașinilor din Otopeni. Nu vreau să-i spun al vânătorii, pentru că sunt prea multe discuții. O să fie Muzeul Animalelor pentru copii. Că-mi aduc toate animalele pe care le am la Brașov, naturalizate, nu împăiate. Am elefanți, girafe… În 60 de ani am împușcat doi elefanți. Unul era atât de bătrân, în Tanzania, că-i ajungeau colții pe pământ. Iar pe-al doilea l-am împușcat în Botswana. Am văzut zece mii de elefanți, dar doar doi am împușcat în 60 de ani”, a spus Ion Țiriac, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

Face Muzeul Animanelor, pentru copii

Ion Țiriac a mers mai departe cu dezvăluirile despre proiectul său: „Acolo o să fie o coadă mare, copiii n-au văzut în viața lor așa ceva. Cum să stea ei în viața lor în fața unui elefant?! Îmi trebuie 500 de metri (n.r. pătrați) de ecrane. Asta o să fie o problemă mult mai mare, pentru că o să-mi trebuiască aprobări. D-asta am fost în China. Am nevoie de ecrane, pentru că în spatele animalelor voi proiecta jungla. O treabă complexă și costisitoare”, a mai spus omul de afaceri, care a mai rezolvat o problemă în țara asiatică: i-a pregătit o statuie de 150 de kilograme Nadiei Comăneci.

Îi oferă o sală de gimnastică Nadiei Comăneci

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la obținerea notei de 10 la Olimpiada de la Montreal, celebra gimnastă va primi și o sală de sport din partea fostului mare tenismen. Ion Țiriac a anunțat că îi va înmâna cheile sălii chiar pe 18 iulie, când se împlinesc 50 de ani de la cea mai mare performanță a Nadiei Comăneci.

„Eu m-am gândit că i-ar fi mult mai fericită dacă i-aș face o sală în care să intre 1.000 de fetițe, poate și băieți, între 3 și 12 ani. Toată lumea întreabă: Păi Țiriac, ai înnebunit, de ce 3 și 12 și nu 14 și nu 15?”. Domnule, eu mă gândesc că noi ne-am pierdut baza în țara asta”, a declarat Ion Țiriac, potrivit gsp.ro.