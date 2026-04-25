search
Sâmbătă, 25 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător. „Unul era atât de bătrân că îi ajungeau colții la pământ”

0
0
Publicat:

Ion Țiriac, cel mai cunoscut vânător al țării, are o carieră de 60 de ani în acest domeniu. Miliardarul de 87 de ani, posesor al mai multor proprietăți de lux în Africa, de dezvăluit câți elefanți a împușcat în viața sa.

Ion Țiriac, un miliardar pasionat de vânătoare. Foto Laura Gal
„Vreau să fac Muzeul Animalelor. Îl fac lângă cel al mașinilor din Otopeni. Nu vreau să-i spun al vânătorii, pentru că sunt prea multe discuții. O să fie Muzeul Animalelor pentru copii. Că-mi aduc toate animalele pe care le am la Brașov, naturalizate, nu împăiate. Am elefanți, girafe… În 60 de ani am împușcat doi elefanți. Unul era atât de bătrân, în Tanzania, că-i ajungeau colții pe pământ. Iar pe-al doilea l-am împușcat în Botswana. Am văzut zece mii de elefanți, dar doar doi am împușcat în 60 de ani”, a spus Ion Țiriac, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

Face Muzeul Animanelor, pentru copii

Ion Țiriac a mers mai departe cu dezvăluirile despre proiectul său: „Acolo o să fie o coadă mare, copiii n-au văzut în viața lor așa ceva. Cum să stea ei în viața lor în fața unui elefant?! Îmi trebuie 500 de metri (n.r. pătrați) de ecrane. Asta o să fie o problemă mult mai mare, pentru că o să-mi trebuiască aprobări. D-asta am fost în China. Am nevoie de ecrane, pentru că în spatele animalelor voi proiecta jungla. O treabă complexă și costisitoare”, a mai spus omul de afaceri, care a mai rezolvat o problemă în țara asiatică: i-a pregătit o statuie de 150 de kilograme Nadiei Comăneci.

Îi oferă o sală de gimnastică Nadiei Comăneci 

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la obținerea notei de 10 la Olimpiada de la Montreal, celebra gimnastă va primi și o sală de sport din partea fostului mare tenismen. Ion Țiriac a anunțat că îi va înmâna cheile sălii chiar pe 18 iulie, când se împlinesc 50 de ani de la cea mai mare performanță a Nadiei Comăneci.

„Eu m-am gândit că i-ar fi mult mai fericită dacă i-aș face o sală în care să intre 1.000 de fetițe, poate și băieți, între 3 și 12 ani. Toată lumea întreabă: Păi Țiriac, ai înnebunit, de ce 3 și 12 și nu 14 și nu 15?”. Domnule, eu mă gândesc că noi ne-am pierdut baza în țara asta”, a declarat Ion Țiriac, potrivit gsp.ro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
digi24.ro
image
Ce se întâmplase cu puțin timp înainte ca trupele SAS să-l împuște mortal pe bărbatul violent din Neamț. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Scandalul diplomei de licență a lui Nicușor Dan se mută în Franța. Profesori din Paris sar în apărarea lui și publică un videoclip
gandul.ro
image
Dronă rusească căzută în România. Pagube în Galați
mediafax.ro
image
Gestul făcut de Gică Hagi care l-a uimit pe Ion Țiriac: ”Am avut privilegiul să stau lângă el. Vorbea singur”
fanatik.ro
image
Cazul „Maria Popescu”. O româncă, prima femeie condamnată în Elveţia la închisoare pe viaţă, pentru două crime şi tentativa de asasinat a socrului ei, fost ministru al Justiţiei
libertatea.ro
image
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
digisport.ro
image
Calculele care complică moțiunea de cenzură prin care poate fi demis Ilie Bolojan - Jocul voturilor care pot face diferența
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
Noua lege a salarizării 2026. Lovitură pentru bugetari: sporurile şi bonusurile care dispar complet
observatornews.ro
image
Fostul soț a IERTAT-O pe Ruxandra Luca! Împăcarea momentului, după episodul din benzinărie
cancan.ro
image
Casa de pensii avertizează: O cerere de recalculare nu mai poate fi retrasă. Pensionarii pot pierde bani
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
prosport.ro
image
Când devine construibil un teren extravilan. Pașii pe care trebuie să îi urmezi
playtech.ro
image
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un film pentru adulți
fanatik.ro
image
Agenții de la poarta de îmbarcare din aeroport au dezvăluit 11 lucruri pe care nu le fac niciodată când călătoresc cu avionul
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Andrea Pirlo, antrenor la FCSB? ”Vrea 6-7 sute de mii”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Noile venituri ale primarilor pe noua lege a salarizării. Cât vor încasa Ciucu și Olguța Vasilescu
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Artista și-a ridicat o vilă impunătoare în satul natal. Are și o grădină imensă, chiar lângă pădure. Casa este ca din filme. De VIS! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin se pregătește să atace NATO! Avertisment cu privire la Rusia de la vârful unei țări europene
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea. Imagini inedite cu verigheta plină cu diamante
actualitate.net
image
Horoscop 24-30 aprilie. Taurii au noroc în carieră și pe plan sentimental, pe Raci îi așteaptă zile de foc, probleme pentru Fecioare
click.ro
image
Val de reacții la videoclipul Ioanei Ginghină în care apare în ipostaze provocatoare. Replica vedetei: „Nu simt nevoia de validare!”
click.ro
image
Adio aer condiționat! Invenția inteligentă care ar putea răcori locuința fără curent
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Regina Maria și Regele Ferdinand profimedia 0676866552 jpg
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Tel Faraoun site jpg
Statuia colosală a lui Ramses al II-lea descoperită în Delta Nilului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Apariție de milioane la nunta lui Dorian Popa! Rochia spectaculoasă purtată de soția lui, Andreea, a furat toate privirile
image
Horoscop 24-30 aprilie. Taurii au noroc în carieră și pe plan sentimental, pe Raci îi așteaptă zile de foc, probleme pentru Fecioare

OK! Magazine

image
David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit

Click! Pentru femei

image
Un costum bărbătesc și nimic pe dedesubt. Imaginile cu Charlize Theron au scandalizat Hollywoodul!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă