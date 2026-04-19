Un ucrainean și un rus au jefuit un preot, într-un centru comercial din Capitală. L-au lăsat fără borseta cu peste 80.000 lei și au încercat să fugă din țară

Un preot din județul Teleorman a rămas fără o sumă importantă, după ce borseta în care avea 60.000 de lei, 3.800 de dolari și aproximativ 400 de euro i-a fost furată într-un centru comercial din Capitală de un rus și un ucrainean.

Preotul a sesizat autoritățile după ce i-ar fi fost sustrasă borseta în timp ce se afla într-un hipermarket din zona Militari, Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a avut loc pe 18 aprilie 2026, când acesta venise special în București pentru a cumpăra produse destinate unor persoane aflate în dificultate, notează oficiuldestiri.

În borsetă el avea documentele personale, carduri bancare și o sumă importantă de bani, respectiv 60.000 de lei, 3.800 de dolari și aproximativ 400 de euro.

Potrivit unui comunicat al autorităților, cazul a fost preluat de polițiștii de la Secţia 21, care au analizat imaginile surprinse de sistemele de monitorizare din centrul comercial şi au obţinut indicii potrivit cărora fapta ar fi fost comisă de doi cetățeni străini, un rus şi un ucrainean.

Unul dintre aceștia, în vârstă de 56 de ani, ar fi sustras borseta profitând de neatenția preotului, în timp ce al doilea, de 52 de ani, îl aștepta în parcare, pentru a-l ajuta să dispară rapid de la locul faptei.

„Din datele și probele administrate a reieșit faptul că un bărbat, cetățean străin, în vârstă de 56 de ani, profitând de neatenția persoanei vătămate, ar fi sustras borseta în care se aflau documente personale, carduri bancare, precum și sume importante de bani, respectiv 60.000 de lei, 3.800 de dolari și aproximativ 400 de euro, în timp ce se afla în incinta unui hipermarket din Sectorul 6.

De asemenea, din cercetări a reieșit faptul că bărbatul ar fi fost sprijinit în activitatea infracțională de către un alt bărbat, tot cetățean străin, în vârstă de 52 de ani, acesta asigurând transportul cu un autoturism, atât la sosirea, cât și la plecarea de la locul comiterii faptei”, a transmis Poliţia Capitalei.

Întrucât existau date că cei doi intenționau să părăsească România, polițiștii au instituit măsuri de supraveghere și au alertat structurile din teritoriu, iar autoturismul în care se aflau a fost depistat pe autostrada A1, în zona kilometrului 289, pe direcția Deva, cu sprijinul polițiștilor de la Biroul de Poliție Autostrada A1.

„În cadrul operațiunii demarate de Poliția Capitalei, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1, autoturismul în care se aflau cei doi bănuiți a fost depistat pe autostrada A1, în zona km 289, sensul de mers către Deva. Din cercetări a reieșit că pasagerul autoturismului ar fi sustras borseta, iar ulterior și-a schimbat înfățișarea, imediat după comiterea infracțiunii”, a precizat Poliția.

În urma controlului, asupra celor doi au fost găsite sume de bani în valută, iar borseta a fost descoperită ulterior abandonată într-o zonă cu vegetație din apropierea autostrăzii.

Întregul prejudiciu a fost recuperat și restituit preotului.