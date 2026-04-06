Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Cum a furat curent ani de zile primarul dintr-o comună din Mureș. Explicațiile procurorilor

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş au dispus plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a primarului dintr-o comună mureşeană şi a unui complice al său, electrician, acuzaţi de furt de energie electrică de-a lungul a cinci ani.

Primarul comunei Sânpetru de Câmpie, Spiru Șerban Crăciun FOTO: Facebook

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş informează, luni, că procurorul de caz din cadrul unității a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, faţă de doi inculpați acuzați de furt de electricitate şi instigare la executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare în cazul edilului şi de complicitate la furt, executarea de instalații clandestine şi furt de electricitate în beneficiul propriu, în cazul electricianului, scrie News.

„După data de 6 aprilie 2021 până în data de 21 ianuarie 2026, în calitate de reprezentant al unei unități administrativ-teritoriale din județul Mureș, inculpatul A (n. n. red - primarul unei localități din Mureș) a sustras energie electrică, prin aceea că a folosit racordarea realizată în mod ilegal de către inculpatul B, în jurul datei de \ 06.04.2021, pentru că se apropia campania electorală şi era nevoie de iluminat stradal, la rețeaua de distribuție a energiei electrice, fiind folosite 12 lămpi de iluminat, pe o rază de un kilometru, aflate pe raza UAT, fără existența unui contract de furnizare a energiei electrice şi fără contor, fiind creat un prejudiciu total de 136.109,14 lei persoanei vătămate S.C. Distribuție Energie Electrică România, calculat pentru ultimele 36 de luni”, precizează sursa citată.

De asemenea, primarul este acuzat de instigare la executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, indicându-i inculpatului B. să realizeze o instalație electrică ilegală şi directă, prin care au fost conectați cei 12 stâlpi de iluminat mai sus menționați, în vederea sustragerii de energie electrică.

Tot în calitate de primar al respectivei UAT din Mureş, i-a solicitat celuilalt inculpat să realizeze o lucrare directă la rețeaua de distribuție a energiei electrice anterior datei de 20 ianuarie 2023, la punctul de consum din apropierea Primăriei, ce alimenta vestiarul terenului de fotbal şi cel care alimenta zona scenei, unde alimenta o siguranță trifazată şi prize trifazate. Prin această lucrare care a funcționat ilegal până în 19 ianuarie 2026, aceeaşi societate de electricitate a fost prejudiciată cu 1,217,781 de lei, sumă totală calculată pentru ultimele 36 de luni, arată sursa citată.

În acest context, edilul este acuzat de instigare la executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, dar şi de furt, constând în aceea că, în calitate de reprezentant al unei unităţii administrativ-teritoriale din judeţul Mureş, a sustras energie electrică timp de trei ani, fără existenţa vreunui contract de furnizare a energiei electrice care a încetat la data de 30.12.2020, în beneficiul UAT pe care o reprezintă, cel puţin în perioada 26 ianuarie - 25 ianuarie 2026, fiind creat un prejudiciu de 28,037,06 lei, persoanei vătămate S.C. Distribuție Energie Electrică România, calculat pentru ultimele 36 de luni;

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, celălalt inculpat este cercetat pentru complicitate la furt, întrucât a realizat o instalaţie clandestină prin racordarea directă la reţea a celor 12 stâlpi de iluminat public, cu intenţia de a-l ajuta pe edilul comunei să sustragă energie electrică, dar şi o altă lucrare prin care a fost sustras curent electric pentru vestiarul terenului de fotbal şi pentru scena din localitate.

Acelaşi inculpat mai este cercetat pentru furt şi executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare la domiciliul său din Târgu Mureş, unde a fost identificat un contor, iar în urma verificărilor s-a constatat că circuitele care deserveau prizele din întreg apartamentul nu erau conectate la contorul de măsurare a energiei electrice, fiind alimentate de un conductor instalat clandestin, astfel încât instalaţia improvizată alimenta un frigider, o maşină de spălat, o centrală pe gaz, un sistem de încălzire în pardoseală şi două radiatoare de 2000 w aflate în funcţiune, fără a se putea stabili cu exactitate data de început a sustragerii şi racordării, dar care a luat sfârşit la data de 2 aprilie 2026.

Potrivit procurorilor, la locuinţa sa din comuna Râciu s-a constatat că, în perioada mai 2023, inculpatul a realizat instalaţii electrice prin racordarea directă la reţea.

„Astfel, a rezultat un consum neautorizat de energie electrică realizat printr-un circuit clandestin care era legat direct pe reţeaua de distribuţie, pe un stâlp unde s-a mai identificat un bloc de măsură şi protecţie trifazic în care era montat un contor, aparţinând inculpatului B, cu contract de furnizare al energiei electrice, iar de la acest contor nu există circuit de plecare spre locul de consum mai sus menţionat, sustrăgând energie electrică începând cu perioada lunii mai 2023 până la data de 2 aprilie, 2026”, mai precizează purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş.

