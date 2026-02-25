Un preot a schimbat cursul unui râu pentru a-și construi ilegal păstrăvărie: „N-am știut că am nevoie de aviz pentru doi pești”

Un preot din Dolj a redirecționat un pârâu și a construit un baraj ca să își facă păstrăvărie. Acesta a fost amendat cu 10.000 lei pentru construcția ilegală pe care acum trebuie să o demoleze.

Nelegalitățile preotului au ieșit la iveală în momentul în care inspectorii de la Direcția Apelor Jiu Craiova au primit informații că în zonă funcționează o păstrăvărie ilegală. Preotul, în momentul în care a decis să înființeze această păstrăvărie, nu a obținut niciun aviz de la Serviciul de Gospodărire a Apelor Jiu, iar această păstrăvărie funcționează în acest moment ilegal.

Ilegalitățile nu s-au oprit aici, spun cei de la Direcția Apelor. Preotul se folosește și de apa din pârâul Gioroc, din județul Dolj. A schimbat cursul apei și ajunge acum în această păstrăvărie.

”Persoana în cauză a realizat un baraj pe cursul de apă Gioroc, blocând și dirijând apa către proprietatea personală, intervenție efectuată fără deținerea autorizației de gospodărire a apelor”, potrivit Apelor Române Jiu.

Preotul a fost amendat cu 10.000 lei și, iar cei de la Direcția Apelor Jiu i-au cerut să aducă totul la forma inițială pe care o avea această zonă înainte să înființeze această păstrăvărie.

Întrebat de reporteri despre această situație, preotul a răspuns că nu a știut că are nevoie de avize pentru „a arunca doi pești în această păstrăvărie”, scrie Digi24.