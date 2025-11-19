Un student din Brașov a făcut peste 320 comenzi online, folosind ilegal datele cardului unchiului său. Câți bani a cheltuit

Un tânăr de 20 de ani din Pitești, student la Brașov, a fost reținut pentru fraudă, după ce a furat 46.000 de lei din contul unui unchi.

Conform poliției, în perioada 12 ianuarie – 30 martie 2025, suspectul a folosit ilegal datele cardului fratelui bunicii sale, fără a avea acces fizic la card, și a realizat peste 320 de tranzacții pe platforme precum Temu, Zalando, Glovo și altele.

”Cu acești bani, studentul și-a comandat haine, electronice, componente pentru PC și produse alimentare, comandând constant de pe site-uri și servicii de livrare la domiciliu, în timp ce se afla în Brașov”, potrivit brasov.net.

Pentru anchetă, au fost efectuate miercuri două percheziții domiciliare în Argeș și Brașov, fiind ridicate mai multe bunuri relevante pentru continuarea cercetărilor.

Poliția a precizat că dosarul continuă pentru săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare fără drept, în formă continuată, iar suspectul riscă pedeapsa cu închisoarea.