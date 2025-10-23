search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Poliția a reținut două femei acuzate că au fraudat o clinică estetică cu peste 21.400 de lei

0
0
Publicat:

Două femei, de 34 și 36 de ani, au fost reținute de polițiștii din București după ce ar fi efectuat proceduri estetice de peste 21.400 de lei fără să plătească, fiind cercetate pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor.

Cele două femei au fost reținute de poliție FOTO Shutterstock
Cele două femei au fost reținute de poliție FOTO Shutterstock

"La data de 22 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au pus în aplicare două mandate de aducere, în municipiul București, emise pe numele a două femei, în vârstă de 34, respectiv 36 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor", a transmis Poliția Capitalei printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, la data de 17 octombrie 2025, Secția 20 Poliție a fost sesizată de către reprezentantul unei clinici medicale, cu punct de lucru în Sectorul 6, cu privire la faptul că două persoane ar fi achiziționat mai multe proceduri estetice, și nu ar fi achitat contravaloarea acestora, prejudiciul cauzat fiind de peste 21.400 de lei.

În urma cercetărilor și investigațiilor efectuate de către polițiști s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de către două femei, în vârstă de 34, respectiv 36 de ani.

"Probatoriul administrat a relevat faptul că, la data de 17 octombrie 2025, cele două femei ar fi achiziționat intervenții faciale minim invazive, în cadrul clinicii medicale respective, cunoscând că nu vor putea plăti costurile aferente acestora", au precizat autoritățile.

Din cercetări a rezultat că femeia de 34 de ani ar fi beneficiat de proceduri medicale în valoare de aproximativ 14.100 de lei, iar cea de 36 de ani, de intervenții în valoare de 7.300 de lei.

Astfel, la data de 22 octombrie 2025, au fost puse în aplicare două mandate de aducere emise pe numele celor două femei, acestea fiind depistate și conduse la audieri.

În baza probatoriului administrat în cauză, cele două femei au fost reținute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către Secția 20 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor.

"Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este un procedeu al procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", se mai arată în comunicat.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia"
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
stirileprotv.ro
image
Vremea de astăzi, 23 octombrie. Temperaturi blânde, cu ploi și răcire spre weekend
gandul.ro
image
Maxime de 20 de grade în Capitală până vineri seara și innorări temporare
mediafax.ro
image
Fotbalistul de la FCSB care rupe plasele la antrenament: “E în top 3! S-a schimbat brusc”. Ce se întâmplă cu Chiricheș și contractul lui Cisotti
fanatik.ro
image
Ei sunt tinerii găsiți morți într-un Golf, pe un câmp din Harghita. Bianka și Tony plecaseră de acasă cu o zi înainte
libertatea.ro
image
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Un tânăr dezvăluie cât câştigă la spălat de vase în Elveţia: În Spania trebuie să fii pilot pentru banii ăştia
observatornews.ro
image
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
cancan.ro
image
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
prosport.ro
image
Cele mai profitabile ore pentru Uber și Bolt. Când merită cu adevărat să ieși pe traseu
playtech.ro
image
Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League. Golgheterul la zi din Serie A și colegul lui Messi, marile pericole
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
romaniatv.net
image
Zelenski anunță teritoriile la care ar fi dispus să renunțe. Care ar putea fi viitoarea graniță cu Rusia
mediaflux.ro
image
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ultima întâlnire dintre Michael Jackson și Prințesa Diana. Rugămintea Prințesei Inimilor către Regele Pop a fost dezvăluită
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă. Ai 30 de zile la dispoziție
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Nuanța neașteptată a pedichiurii lui Meghan Markle. Ducesa a promovat cea mai în vogă culoare a toamnei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci