Poliția a reținut două femei acuzate că au fraudat o clinică estetică cu peste 21.400 de lei

Două femei, de 34 și 36 de ani, au fost reținute de polițiștii din București după ce ar fi efectuat proceduri estetice de peste 21.400 de lei fără să plătească, fiind cercetate pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor.

"La data de 22 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au pus în aplicare două mandate de aducere, în municipiul București, emise pe numele a două femei, în vârstă de 34, respectiv 36 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor", a transmis Poliția Capitalei printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, la data de 17 octombrie 2025, Secția 20 Poliție a fost sesizată de către reprezentantul unei clinici medicale, cu punct de lucru în Sectorul 6, cu privire la faptul că două persoane ar fi achiziționat mai multe proceduri estetice, și nu ar fi achitat contravaloarea acestora, prejudiciul cauzat fiind de peste 21.400 de lei.

În urma cercetărilor și investigațiilor efectuate de către polițiști s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de către două femei, în vârstă de 34, respectiv 36 de ani.

"Probatoriul administrat a relevat faptul că, la data de 17 octombrie 2025, cele două femei ar fi achiziționat intervenții faciale minim invazive, în cadrul clinicii medicale respective, cunoscând că nu vor putea plăti costurile aferente acestora", au precizat autoritățile.

Din cercetări a rezultat că femeia de 34 de ani ar fi beneficiat de proceduri medicale în valoare de aproximativ 14.100 de lei, iar cea de 36 de ani, de intervenții în valoare de 7.300 de lei.

Astfel, la data de 22 octombrie 2025, au fost puse în aplicare două mandate de aducere emise pe numele celor două femei, acestea fiind depistate și conduse la audieri.

În baza probatoriului administrat în cauză, cele două femei au fost reținute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către Secția 20 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor.

"Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este un procedeu al procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", se mai arată în comunicat.