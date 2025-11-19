Doi bărbați au fost reținuți pentru tamponări regizate. Își avariau singuri mașinile pentru a încasa despăgubiri de la firme de asigurări

Poliţiştii din Botoşani au reţinut doi bărbaţi de 35 şi 38 de ani, din oraşul Ştefăneşti, suspectaţi că îşi avariau intenţionat autoturismele pentru a încasa daune de la societăţile de asigurări.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești, județul Botoșani, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară la locuințele a două persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni.

”Din cercetări, a reieșit faptul că persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi provocat, în mod intenționat, avarii unor autoturisme, ulterior, întocmind în fals documentele privind constatarea amiabilă, pentru a beneficia de valoarea daunelor oferite de firmele de asigurări. Prejudiciul creat prin activitatea infracțională, a fost estimat la peste 150.000 de lei”, potrivit IPJ Botoșani.

Cei doi indivizi au fost conduşi la sediul Poliţiei cu mandate de aducere şi, după audieri, au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată şi tentativă la înşelăciunea privind asigurările.