Două persoane, reținute pentru furtul a 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staționat în Fundulea. Ce au mai descoperit polițiștii la percheziții

Două persoane au fost reținute în urma unei anchete privind furtul a 4.000 de litri de combustibil dintr‑un tren de marfă staționat în Fundulea, faptă comisă în 25 decembrie 2025. Măsura a fost luată după mai multe investigații și în urma a șapte percheziții desfășurate joi, 12 februarie.

Faptele au fost săvârșite în toamna anului trecut.

„Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Călărași – Secția Regională de Poliție Transporturi București, în urma desfășurării unor activități investigativ-operative, au identificat persoanele cercetate pentru furt calificat, săvârșit la data de 25 decembrie 2025, când ar fi sustras 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staționat într-o stație CF din Fundulea”, precizează, vineri, 13 februarie, Poliția Română.

Șapte percheziții

polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București – Serviciul Județean de Poliție Transporturi Călărași, sub coordonarea procurorului de caz au pus în aplicare, joi, 12 februarie, șapte mandate de percheziție domiciliară, în localitățile Fundulea și Sărulești.

Au fost descoperiți și ridicați, în vederea continuării cercetărilor, 805 litri de combustibil (benzină și motorină) fără documente de proveniență, precum și diferite bunuri folosite la comiterea faptei, care constituie mijloace de probă.

Polițiștii au descoperit și o racordare clandestină la rețeaua electrică

Totodată, în urma percheziției efectuată la domiciliul unui bărbat, în urma verificării contorului electric, „a fost constatată în flagrant delict infracțiunea de folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețeaua electrică prin instalații clandestine pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, motiv pentru care s-a întocmit dosar penal”, se mai arată în comunicat.

În urma administrării probatoriului a fost dispusă măsura preventivă a reținerii față de două persoane.

Cei doi au fost duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Călărași.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor Secției Regionale de Poliție Transporturi București și Inspectoratului de Poliție Județean Călărași și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Călărași.