Un polițist din Arad a furat din Austria pantofi în valoare de 3.000 de euro. Cum l-a dat soția de gol

Un polițist din Arad se află în atenția conducerii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad, după ce a fost prins în Austria cu portbagajul plin de pantofi furați din mai multe magazine, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3.000 de euro. Complice în aceste fapte a fost chiar soția sa, care nu a susținut declarațiile bărbatului în fața autorităților austriece și l-a făcut să recunoască adevărul.

Potrivit informațiilor furnizate de Special Arad, agentul este angajat la Secția 1 Vlaicu din cadrul IPJ Arad. Incidentul s-a petrecut în urmă cu aproximativ două săptămâni, când polițiștii austrieci l-au oprit pe bărbat împreună cu soția sa pentru un control de rutină. În timpul verificării, autoritățile au descoperit în portbagajul mașinii mai multe bunuri, constând în pantofi sport, furate dintr-un complex comercial din estul Austriei.

Inițial, polițistul a susținut că marfa aparține unui prieten, însă soția sa nu a confirmat această versiune, ceea ce a condus la recunoașterea faptelor de către agent. Conform sursei citate, cei doi au vizat aproximativ 20 de magazine în timpul acțiunilor de furt.

IPJ Arad a precizat că polițistul nu a raportat incidentul superiorilor și, în prezent, se află în procedură de cercetare disciplinară. Totodată, instituția așteaptă concluziile anchetei autorităților austriece pentru a lua măsurile legale corespunzătoare.

Faptele aduc un prejudiciu grav imaginii Poliției, în contextul în care agentul implicat ocupa o funcție de încredere și avea obligația de a respecta legea.